Военные США остались без зарплаты до согласования нового бюджета

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военные Соединенных Штатов продолжают службу в полном составе на фоне временной приостановки работы правительства, сообщает РИА «Новости». Это связано с отсутствием согласования бюджета на новый финансовый год, что привело к шатдауну.

Член палаты представителей Шонтель Браун пояснила, что по опыту прошлых лет военнослужащие и резервисты остаются в распоряжении властей, несмотря на отсутствие финансирования. Она также подчеркнула, что сотрудники федеральных правоохранительных органов обязаны продолжать выходить на службу.

При этом Браун заявила: «Представители федеральных правоохранительных структур и военнослужащие не получат оплату до завершения шатдауна». Другой конгрессмен, Боб Латта, подтвердил, что выплаты будут приостановлены до согласования нового бюджета, но военные обязаны выполнять свои обязанности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп не исключил возможность шатдауна в США. Правительство США получило финансирование до сентября. Сенат США одобрил законопроект для предотвращения шатдауна.