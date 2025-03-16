После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».42 комментария
Правительство США получило финансирование до сентября
Подписан закон о финансировании правительства США до 30 сентября 2025 года, сообщил Белый дом.
Президент США подписал документ, который обеспечивает финансирование до конца финансового года, завершающегося 30 сентября, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД,в среду Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект. Позднее его поддержал Сенат США. При отсутствии согласованного финансирования США грозил шатдаун – приостановка работы ряда федеральных ведомств.