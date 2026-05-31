Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».
Значительная часть Запорожской области осталась без света
Масштабные аварийные отключения электроснабжения произошли в Запорожской области, однако критически важные объекты инфраструктуры продолжают функционировать в штатном режиме.
Губернатор региона Евгений Балицкий заявил о масштабном обесточивании территорий, передает РИА «Новости». В настоящее время специалисты ведут активные работы по восстановлению подачи электричества.
«Аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области. Критическая инфраструктура в рабочем режиме», – сообщил глава региона.
По словам руководителя области, энергетики прилагают все усилия для скорейшего возобновления полноценного электроснабжения потребителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области.
В начале месяца украинские войска повредили ряд энергетических объектов региона.
В феврале массированная атака ВСУ оставила без света всю территорию субъекта.