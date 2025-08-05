Чемезов анонсировал первый полет импортозамещенного МС-21 в августе

Глава Ростеха Чемезов: Первый полет импортозамещенного МС-21 ожидается в августе

Tекст: Вера Басилая

Планируется, что полностью импортозамещенный МС-21 выполнит свой первый полет в августе, передает «Интерфакс». Об этом заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с Михаилом Мишустиным.

По словам Чемезова, сертификационные полеты завершатся к концу 2026 года, после чего начнется серийное производство.

Основная версия МС-21-310 вмещает до 211 пассажиров и рассчитана на дальность до 5100 км. После введения антироссийских санкций разработчикам пришлось ускорить замену иностранных комплектующих российскими, что увеличило массу самолета. Это привело к снижению его дальности, и для решения проблемы рассматривается укороченная версия МС-21-210, рассчитанная на 160-170 пассажиров.

Ранее Чемезов сообщал, что на заводе Объединенной авиастроительной корпорации собрали 14 серийных лайнеров МС-21, а еще 9 находятся на разных стадиях производства.

Серийное производство самолетов МС-21 и «Байкал» запланировано к концу 2026 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что отечественные самолеты начнут поставлять авиакомпаниям в 2026 году.