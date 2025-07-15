Стало известно о начале серийного выпуска самолетов МС-21 и «Байкал»

Серийное производство самолетов МС-21 и «Байкал» запланировано к концу 2026 года

Tекст: Денис Тельманов

Самолеты МС-21 и «Байкал» будут готовы к серийному выпуску не позднее конца 2026 года, передает ТАСС. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на специализированной стратегической сессии в Москве.

Мишустин подчеркнул: «МС-21 и «Байкал» должны быть готовы к запуску в серию, соответственно, по планам, которые у нас есть в октябре и декабре следующего года».

Премьер-министр отметил важность соблюдения сроков по подготовке к массовому производству этих моделей. Разработка и внедрение новых отечественных самолетов, по его словам, имеют стратегическое значение для развития российской гражданской авиации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первые воздушные суда с полностью отечественными системами и двигателями будут переданы российским авиакомпаниям в следующем году.

Завершается сертификация полностью импортозамещенных российских авиалайнеров МС-21, «Суперджет» и Ил-114, а также продолжается создание самолета «Байкал» для местных линий. Начались сертификационные испытания опытного образца самолета МС-21 с российскими системами и агрегатами, о чем сообщил Ростех.