Tекст: Антон Антонов

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

На Сумском направлении штурмовики «Севера» продолжают продвижение вглубь области. Российские войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Суходола, Уланово, Кияницы, Могрицы, Писаревки, Большой (Великой) Чернетчины, Толстодубово, Бачевска, Краснополья и поселка Хотень. В Шосткинском районе идут стрелковые бои в Бачевске и его окрестностях.

В Сумском районе российские штурмовые подразделения продвинулись на 21 участке до 700 м. Стрелковые столкновения продолжаются в Иволжанском, Писаревке, селе Новая Сечь и вокруг близлежащих населенных пунктов.

В Краснопольском районе бои идут в лесных массивах, у села Михайловка и вдоль железной дороги к районному центру, российские штурмовые группы продвинулись до 800 м.

Подразделения РХБЗ «Севера» нанесли удары ТОС по позициям ВСУ в районе Краснополья.

На Харьковском направлении продолжается расширение полосы безопасности: удары нанесены по скоплениям личного состава и техники ВСУ в районах Жовтневого, Басово, Варваровки, Избицкого, Рубежного, Шабельного, Редкодуба, Дементиевки и Веселого.

Российские штурмовые подразделения развивают наступление в районе крупного логистического центра ВСУ – поселка Казачья Лопань, бои идут на северных окраинах.

На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на 11 участках до 400 м. Бои продолжаются в сёлах Охримовка и Лосевка, а также в окрестностях населенных пунктов и лесных массивах Волчанского района.

Подразделения РХБЗ «Севера» применили ТОС по позициям ВСУ в районе Избицкого. На Великобурлукском направлении российские штурмовые группы ведут бои в лесных массивах около Петро-Ивановки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали о продвижении к райцентру в Краснопольском районе.

Солдаты 58-й мотопехотной бригады ВСУ спешно покинули окраины Казачьей Лопани на харьковском направлении, уничтожив при отступлении укрытия с останками своих погибших сослуживцев.

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