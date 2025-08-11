Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).5 комментариев
ВСУ начали маскировать мины в Запорожской области под ветки
Рогов: ВСУ начали маскировать мины в Запорожской области под ветки
Украинские войска начали маскировать противопехотные мины под ветки деревьев и обломки древесины, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Противник начал маскировать противопехотные мины под ветки деревьев и деревяшки, забрасывая их на освобожденную часть Запорожской области и прифронтовую зону. Сверху мины специально завернуты в кору дерева и визуально выглядят как обычная деревяшка», – цитирует Рогова РИА «Новости».
По его словам, такие действия приобрели массовый и повсеместный характер. Он отметил, что это повышает опасность для гражданского населения региона и требует особой внимательности при передвижении по территории.
Ранее сообщалось, что ВСУ начали заворачивать мины «Лепесток» в ткань и пакеты.
В июне в курском приграничье нашли напечатанные на 3D-принтере мины ВСУ.