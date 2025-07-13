Tекст: Ольга Иванова

Украинские войска начали использовать в зоне проведения спецоперации новый способ маскировки противопехотных мин «Лепесток», передает РИА «Новости». Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, «враг начал применять новый вид маскировки лепестковых мин, которые дистанционно забрасывает в том числе в населенные пункты, предварительно заворачивая в ткань, полиэтиленовые пакеты и другие материалы, что со стороны выглядит как обычный мусор». Рогов пояснил, что сброс мин ведется с помощью беспилотников.

Мины «Лепесток» предназначены для повреждения ног и срабатывают при наступлении. Их необычная форма делает их трудными для опознания. Эти мины практически полностью копируют американскую BLU-43/B Dragontooth. Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию 2005 года, запрещающую применение и производство противопехотных мин, и Киев, по словам Рогова, нарушает международные обязательства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Южно-Донецком направлении зафиксировали случаи, когда наемники ВСУ из Польши и Латинской Америки скрывали участие в боевых действиях, сменив форму на гражданскую. Вооруженные силы Украины начали применять мины-лепестки, замаскированные под траву и детские игрушки, чтобы затруднить продвижение российских войск.