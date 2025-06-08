Tекст: Дмитрий Зубарев

Иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ на южнодонецком направлении, маскируются под мирное население, передает ТАСС. Об этом сообщил гвардеец-разведчик группировки войск «Восток» с позывным Снаряд.

По словам военнослужащего, наемники надевают гражданскую одежду, чтобы скрыть свою причастность к боевым действиям: «Они, получается, переодеваются в гражданскую одежду. И по ним не скажешь, что это военные. Обычный человек, такой же гражданин, как и остальные гражданские», – рассказал он.

Он также уточнил, что в этом районе фронта на стороне ВСУ воюют граждане Польши, Германии, стран Латинской Америки и ряда других иностранных государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в освобожденных от ВСУ домах Курской области были обнаружены свастика, руны и нацистские лозунги, оставленные украинскими боевиками и иностранными наемниками. Швейцария начала расследование в отношении 14 наемников за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. В Гуево среди боевиков ВСУ обнаружили польских и англоязычных наемников.