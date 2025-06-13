В курском приграничье нашли напечатанные на 3D-принтере мины ВСУ

Саперы нашли в курском приграничье напечатанные на 3D-принтере мины ВСУ

Tекст: Валерия Городецкая

Об обнаружении самодельных мин сообщил командир саперного отделения с позывным Топор, передает ТАСС. По его словам, на территории курского приграничья специалисты нашли противопехотные мины, напечатанные на 3D-принтере, имеющие две чеки и внешне напоминающие зажигалку, спрятанную под сеном. Такие устройства сложно заметить без металлоискателя, поскольку они хорошо замаскированы и разбрасываются ВСУ в труднодоступных местах.

Топор подчеркнул, что подобные самодельные взрывные устройства предназначены для террора солдат и мирного населения, так как они очень малы и практически незаметны. «Мы сейчас находимся в курском приграничье, где нашли самодельные противопехотные мины, напечатанные на 3D-принтере, с двумя чеками. Выглядит как зажигалка, замаскированная под сеном», – рассказал сапер.

Кроме того, саперы обнаружили в районе заминированный самокат с видимыми проводами. Все найденные устройства были уничтожены специалистами.

Во вторник в Кореневском районе Курской области двое молодых комбайнеров во время работы в поле получили серьезные травмы из-за взрыва мины.

На освобожденной территории Курской области были найдены противотанковые мины М6, изготовленные в 1944 году в США. Кроме того, российские военные обнаружили в Курской области запрещенные мины «Лепесток».