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В курском приграничье нашли напечатанные на 3D-принтере мины ВСУ
Саперы нашли в курском приграничье напечатанные на 3D-принтере мины ВСУ
На территории приграничных с Украиной районов Курской области были обнаружены самодельные противопехотные мины необычной конструкции, замаскированные под сено.
Об обнаружении самодельных мин сообщил командир саперного отделения с позывным Топор, передает ТАСС. По его словам, на территории курского приграничья специалисты нашли противопехотные мины, напечатанные на 3D-принтере, имеющие две чеки и внешне напоминающие зажигалку, спрятанную под сеном. Такие устройства сложно заметить без металлоискателя, поскольку они хорошо замаскированы и разбрасываются ВСУ в труднодоступных местах.
Топор подчеркнул, что подобные самодельные взрывные устройства предназначены для террора солдат и мирного населения, так как они очень малы и практически незаметны. «Мы сейчас находимся в курском приграничье, где нашли самодельные противопехотные мины, напечатанные на 3D-принтере, с двумя чеками. Выглядит как зажигалка, замаскированная под сеном», – рассказал сапер.
Кроме того, саперы обнаружили в районе заминированный самокат с видимыми проводами. Все найденные устройства были уничтожены специалистами.
Во вторник в Кореневском районе Курской области двое молодых комбайнеров во время работы в поле получили серьезные травмы из-за взрыва мины.
На освобожденной территории Курской области были найдены противотанковые мины М6, изготовленные в 1944 году в США. Кроме того, российские военные обнаружили в Курской области запрещенные мины «Лепесток».