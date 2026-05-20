Айтишники и консультанты стали главными арендаторами гостиниц на время ПМЭФ

Наибольшим спросом у корпоративных клиентов пользуются четырехзвездочные гостиницы, на которые приходится 37% всех бронирований, передает ТАСС со ссылкой на исследование.

Средняя стоимость ночи в таких объектах размещения достигает 19,2 тыс. рублей. Трехзвездочные отели занимают 16% рынка со средней ценой 11,6 тыс. рублей за ночь.

Апартаменты и квартиры выбирают в 14% случаев, при этом средний чек составляет 9,4 тыс. рублей. На объекты без звезд приходится 10% заказов по цене 9,2 тыс. рублей. Пятизвездочные гостиницы бронируют в 7% случаев, средняя стоимость ночи там достигает 65 тыс. рублей.

По словам руководителя сервиса Любови Васильевой, объем бронирований к середине мая сопоставим с прошлогодними показателями. Высокая загрузка гостиниц поддерживается также за счет обычных туристов, приезжающих в город в июне. Компании, зная о высоком спросе, начинают бронировать номера за полгода и даже раньше.

Ранее МИД сообщал, что американские предприниматели рассматривают возможности участия в ПМЭФ. Итальянские компании решили участвовать в ПМЭФ.