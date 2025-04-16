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    16 апреля 2025, 18:45 • Справки

    Чистый четверг: традиции и приметы, можно ли убираться и когда мыться

    Чистый четверг: традиции и приметы, можно ли убираться и когда мыться
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В преддверии светлого праздника Пасхи особое место занимает четвертый день Страстной недели, известный в народной традиции как Чистый четверг. Однако церковное название этого дня – Великий четверг, что подчеркивает его значимость в воспоминаниях о последних днях земной жизни Иисуса Христа. Вокруг этого дня сложилось множество обычаев и поверий: от обязательной уборки и мытья до окрашивания яиц и выпекания куличей. О смысле Великого четверга, а также о том, какие действия действительно важны – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    Почему Чистый четверг так называется

    Название «Чистый четверг» в народном сознании связывается с физическим очищением – уборкой жилища и омовением тела. Однако церковное понимание чистоты этого дня глубже и связано с евангельскими событиями.

    В Великий четверг Церковь вспоминает Тайную вечерю – последнюю трапезу Иисуса Христа со своими учениками накануне его распятия. Именно во время этой вечери Спаситель совершил два важнейших действия, определивших духовное значение этого дня.

    Согласно Евангелию от Иоанна, Христос умыл ноги своим ученикам, проявив тем самым глубочайшее смирение и показав пример служения ближнему. Этот акт символизирует очищение от грехов и призыв к верующим следовать примеру Христа в любви и смирении.

    Вторым ключевым событием Тайной вечери стало установление таинства Евхаристии (Святого Причастия). Преломив хлеб и подав вино, Христос сказал: «Это Тело Мое, за вас предаваемое… Это Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая». Таким образом, Великий четверг является днем установления важнейшего таинства, через которое верующие соединяются с Христом.

    Помимо этих евангельских событий, название «Чистый четверг» также связывают с тем, что к этому дню христиане подходят, завершив значительную часть очистительного пути Великого поста. Вступая в самые скорбные дни Страстной седмицы, верующие стремятся очистить свою душу через покаяние и подготовиться к встрече Пасхи.

    Когда Чистый четверг в 2025 году

    В 2025 году православные христиане отметят светлый праздник Пасхи 20 апреля. Соответственно, Чистый четверг, четвертый день Страстной седмицы и последний четверг перед Пасхой, приходится на 17 апреля.

    Что нужно делать в Чистый четверг: рекомендации Церкви

    Первостепенной задачей для верующего в Великий четверг является участие в богослужениях. Утром совершается Божественная литургия святителя Василия Великого, которая соединяется с вечерней. На этой службе вспоминается Тайная вечеря и установление таинства Причастия, и все постившиеся стараются причаститься Святых Христовых Тайн.

    Вечером Великого четверга служится особое богослужение – утреня Великой Пятницы, во время которой читаются 12 Страстных Евангелий. Эти отрывки из четырех Евангелий повествуют о последних часах земной жизни Спасителя, его страданиях перед распятием. Присутствие на этих службах позволяет верующим глубже проникнуться смыслом жертвы Христа и подготовить свое сердце к Пасхе.

    Можно ли убираться в Чистый четверг

    Народные обычаи, связанные с уборкой, мытьем и приготовлением пасхальных атрибутов в Чистый четверг, имеют свои исторические корни. В прошлом, когда бытовые условия были иными, тщательная уборка и омовение перед Пасхой были значительным событием.

    Священнослужители подчеркивают, что уборка дома и омовение тела в Чистый четверг не являются обязательными церковными предписаниями. Важнее этих бытовых дел – духовное очищение и участие в богослужениях. Однако стремление встретить светлый праздник в чистоте является естественным для многих верующих.

    Когда убираться в Чистый четверг

    Если вы планируете убираться в Чистый четверг, рекомендуется сделать это в первой половине дня, чтобы вечер посвятить молитве и посещению храма. Легкая уборка, поддержание порядка и приготовление пасхальных блюд также допустимы, если они не отвлекают от главного – духовного сосредоточения.

    Нужно ли умываться серебряной водой в Чистый четверг

    Традиция умываться «серебряной водой» утром в Великий четверг, хотя и имеет народные корни, не является церковным установлением. Главное – стремиться к чистоте духовной через покаяние.

    Когда мыться в Чистый четверг

    Как уже упоминалось, Чистый четверг, который в 2025 году приходится на 17 апреля, за три дня до православной Пасхи (20 апреля), считается временем не только духовного, но и физического очищения. Народное название этого дня – Чистый четверг – во многом отражает именно эту традицию.

    Исторически сложилось так, что в этот день перед Пасхой люди стремились очистить свое тело, подобно тому, как стремились очистить душу через покаяние и участие в богослужениях. Существовало поверье, что вода в Чистый четверг обладает особой очистительной силой.

    На Руси существовал обычай вставать рано утром, до восхода солнца, и умываться водой из реки, озера или ключа. Считалось, что такая вода способна смыть болезни и усталость, накопленные за год. Также было принято ходить в баню, где каждый член семьи мог очиститься телесно.

    В современном мире эта традиция трансформировалась в обычное принятие душа, которое многие стараются совершить до заката солнца в Чистый четверг. Этот обычай воспринимается как подготовка к светлому празднику Пасхи, стремление встретить его не только с чистой душой, но и с чистым телом.

    Когда готовить кулич и красить яйца к Пасхе

    Начинать приготовление пасхальных блюд, таких как куличи и крашеные яйца, традиционно принято в Чистый четверг. Однако, как отмечают священники, это скорее народный обычай, связанный с распределением времени, а не строгое правило. Современный человек может выбирать наиболее удобное время для этих занятий, учитывая свою занятость.

    Важно помнить, что Страстная пятница – день особого поста и воспоминания о распятии Христа, поэтому заниматься приготовлением пищи в этот день не рекомендуется.

    Что можно есть в Чистый четверг

    В Великий четверг действуют общие ограничения Великого поста в отношении пищи. Однако особое внимание следует уделить избеганию ссор, шумных застолий и невнимания к духовной составляющей дня. Церковь также предостерегает от веры в различные заговоры и приметы, связанные с Чистым четвергом, называя их пережитками язычества.

    Молитвы Великого четверга: обращение к Тайной вечере

    Главной молитвой Великого четверга является тропарь «Вечери Твоея тайныя», который звучит на богослужении, напоминая верующим о Тайной вечере и призывая к осознанному участию в таинстве Причастия.

    Вечернее богослужение с чтением 12 Страстных Евангелий также наполнено особыми молитвенными текстами, раскрывающими глубину страданий Спасителя.

    Приметы и народные поверья на Чистый четверг

    Очищение водой занимает центральное место в народных представлениях о Чистом четверге:

    – Считается доброй приметой встать до восхода солнца и искупаться. Утренняя вода наделяется особой силой, способной смыть не только физическую грязь, но и душевные недуги, а также все плохое, что накопилось за год.

    – Существует поверье, что умывание водой из таза, в который предварительно положена серебряная ложка, украшение или монетка, поможет надолго сохранить красоту, здоровье и свежий цвет лица.

    – Несмотря на отсутствие серебра или таза, купание в этот день считается обязательным. По народным приметам, пренебрежение омовением в Чистый четверг может навлечь беды и неудачи на весь следующий год.

    После телесного очищения наступает время наведения порядка в доме:

    – В Чистый четверг принято проводить генеральную уборку: мыть окна, полы, стены и потолки. По народному поверью, встретить Пасху в грязном доме – к неприятностям, ссорам и разочарованиям в течение всего года.

    – Не менее важна и стирка. Чистыми должны быть не только тело, но и одежда, особенно та, в которой будут встречать Пасху.

    – Считается необходимым вынести из дома весь лишний хлам, мусор и паутину. Этот обряд символизирует избавление от накопившихся страхов и негативных эмоций, открывая место для нового и светлого.

    – Рекомендуется разобрать вещи и отдать нуждающимся то, чем не пользовались больше года. Это не только проявление милосердия, но и способ освободить пространство для положительных изменений в собственной жизни.

    – Плохой приметой считается оставлять в Чистый четверг немытую посуду и замоченное, но нестираное белье.

    Подготовка к пасхальному столу также сопровождается своими приметами:

    – В Чистый четверг принято начинать готовить праздничные куличи: замешивать тесто и подготавливать основу для выпечки. Считается, что делать это раньше – к неудаче, тесто может не подняться.

    – Существует примета: если первый испеченный кулич получится мягким и румяным, это предвещает добрый и удачный год для семьи. Если же он выйдет сухим и черствым – к горестям и невзгодам.

    – Наряду с куличами, в Чистый четверг принято красить яйца. Считается важным успеть сделать все приготовления в течение дня, чтобы избежать будущих неприятностей.

    Важно помнить, что пасхальные заготовки состоят из непостных продуктов, поэтому пробовать их до Пасхи народными поверьями запрещается.

    Погодные приметы на Чистый четверг

    – Если четвертый день Страстной седмицы выдался солнечным, это предвещает теплую и ясную весну.

    – Хорошая погода в этот день считается приметой семейного счастья и благополучия.

    – Дождь, холод и ветер в Чистый четверг, по поверью, указывают на такую же погоду на протяжении всей оставшейся весны.

    Что можно и чего нельзя делать согласно приметам

    – Существует поверье, что нельзя давать в долг и отдавать свои вещи во временное пользование, чтобы не лишиться счастья и достатка.

    – Несмотря на активную подготовку к празднику, необходимо помнить, что Великий пост продолжается, поэтому следует придерживаться строгого рациона.

    Денежные приметы

    Считается, что трижды пересчет всех денег в доме (утром, днем и вечером) в Чистый четверг способствует приумножению достатка в семье.

    Четверговая соль

    Особое место среди примет занимает четверговая соль – соль, прокаленная дочерна, которой приписывают чудодейственные свойства. Готовить ее принято в ночь со среды на четверг или ранним утром Чистого четверга, после омовения. Ранее ее готовили в печи, сейчас можно использовать духовку, смешивая соль с мукой и прокаливая несколько часов до почернения. Четверговую соль освящали в церкви и хранили за иконами, добавляя в пищу на Пасху и используя в качестве оберега.

    Важно помнить, что народные приметы – это часть культурного наследия, и относиться к ним следует с пониманием их символического значения, не подменяя ими церковные установления и духовную подготовку к Пасхе.

    Заключение: гармония духовного и бытового

    Великий четверг – это день, призывающий к гармонии духовного и бытового очищения. Участие в богослужениях, воспоминание Тайной вечери и установления Евхаристии являются первостепенными задачами для верующего.

    Традиции уборки и приготовления к Пасхе не должны затмевать главного смысла этого дня – стремления к духовной чистоте и единению с Христом. Разумный подход к бытовым делам, совершаемым с молитвой и осознанием значимости момента, поможет достойно провести Великий четверг и подготовиться к радостной встрече Пасхи.

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