Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.2 комментария
Путин завершил рабочую программу визита в Туркмению
Президент Владимир Путин завершил рабочую программу визита в Туркмению
Президент России Владимир Путин завершил рабочую программу своего визита в Туркмению и отправился на родину из международного аэропорта Туркменбаши.
Владимир Путин сел на борт самолета специального летного отряда «Россия», передает ТАСС.
За время визита российский лидер принял участие в двух саммитах – СНГ и Каспийском экологическом, а также провел множество кратких международных контактов.
Кроме того, состоялись две полноформатные двусторонние встречи с хозяином саммита президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Перед приемом на саммите СНГ российский президент пообщался с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.
Владимир Путин на встрече лидеров стран СНГ в узком составе заявил, что СНГ может достичь больших успехов, если будет снимать торговые барьеры.
Президент Владимир Путин на встрече лидеров Содружества Независимых Государств в узком составе сообщил, что доля национальных валют во взаиморасчетах между странами организации превысила 90%.
Участники саммита СНГ подписали порядка 15 документов.