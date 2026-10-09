Дмитриев: ЕС сам виноват в сильном дефиците газа на зиму

Страны ЕС подготовили масштабное сокращение семилетнего бюджета

Politico: Страны ЕС готовят урезание бюджета на 100–200 млрд евро

Tекст: Игорь Иножарский

Правительства стран Евросоюза рассчитывали, что новый семилетний бюджет объединения будет сокращен на 100–200 млрд евро по сравнению с почти двухтриллионным планом, представленным в июне, такой масштаб урезаний, по данным 12 дипломатов ЕС, готовила Ирландия, пишет Politico.

Ирландия, возглавляющая в этом полугодии Совет ЕС, должна была представить в субботу так называемую «переговорную коробку» с обновленными цифрами, чтобы лидеры стран обсудили их на саммите на следующей неделе и попытались выйти на сделку до конца года. Дублин намеревался пойти навстречу лагерю «скупых» во главе с Германией, однако при этом сохранить от крупных сокращений расходы на сельское хозяйство и региональное развитие в интересах коалиции Friends of Cohesion.

Взамен ирландский проект предполагал глубже урезать другие статьи, включая фонд Global Europe объемом около 200 млрд евро и Европейский фонд конкурентоспособности на 410 млрд евро, а также часть административных расходов, составляющих 118 млрд евро. Представители «скупых» стран при этом настаивали, что защищать от снижения нужно не традиционные приоритеты, а новые сферы – оборону и конкурентоспособность, а один из дипломатов ЕС предупреждал, что возможное сокращение финансирования исследований и внешних программ станет «серьезной проблемой для развития, экономических интересов и миграции».

Еще одним спорным блоком стали общеевропейские налоги для пополнения бюджета: Европейская комиссия в 2025 году предложила пять новых сборов, которые должны приносить 66 млрд евро в год, и Ирландия намеревалась сохранить их в переговорном документе, несмотря на давление стран, выступающих против корпорационного налога CORE и других инициатив. В качестве смягчения позиции Дублин рассматривал вариант вывести из-под CORE малые и средние предприятия и скорректировать табачный сбор, при этом полностью отказавшись от идей Европарламента о налогах на цифровые услуги, онлайн-азартные игры и криптокомпании.

Как нейтральный посредник, Дублин не раскрывал детали проекта публично: Томас Бёрн в выступлении в Европарламенте отметил, что «страны ЕС добились существенного прогресса на пути к соглашению», но предупредил, что «мы не можем удовлетворить всех».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Ирландия предложила сократить бюджет Евросоюза на 200 млрд евро. В понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал отсутствие нового бюджета ЕС самым выгодным сценарием для Германии. В сентябре провал ХДС на выборах в ФРГ, по данным Financial Times, поставил под угрозу переговоры о бюджете ЕС.