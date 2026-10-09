МЧС опровергло сообщения о жертвах при пожаре на юго-востоке Москвы

МЧС опровергло информацию о пострадавших при пожаре в бытовках в Москве

Tекст: Алексей Дегтярёв

«На месте пожара по адресу улица Нижние Поля погибших и пострадавших, в том числе из числа пожарных, нет», – заявили в пресс-службе столичного главка МЧС, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что двухъярусные бытовки загорелись на площади 200 кв. метров возле административного здания на юго-востоке Москвы. Возгорание распространялось по верхнему ярусу, из-за чего была организована эвакуация людей из прилегающего здания.

К настоящему моменту открытое горение на месте происшествия ликвидировано.

В четверг при пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы спасли трех человек.

В мае в Москве ребенок выпрыгнул из окна из-за пожара.