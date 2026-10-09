Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.0 комментариев
МЧС опровергло сообщения о жертвах при пожаре на юго-востоке Москвы
МЧС опровергло информацию о пострадавших при пожаре в бытовках в Москве
Сообщения о погибших и пострадавших при возгорании строительных бытовок в столице не соответствуют действительности, заявило Главное управление МЧС по Москве.
«На месте пожара по адресу улица Нижние Поля погибших и пострадавших, в том числе из числа пожарных, нет», – заявили в пресс-службе столичного главка МЧС, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что двухъярусные бытовки загорелись на площади 200 кв. метров возле административного здания на юго-востоке Москвы. Возгорание распространялось по верхнему ярусу, из-за чего была организована эвакуация людей из прилегающего здания.
К настоящему моменту открытое горение на месте происшествия ликвидировано.
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