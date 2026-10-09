Минцифры запланировало закрепить минимальную скорость интернета в домах

Минцифры: В домах решили закрепить минимальную скорость интернета от 1 Гбит/с

Tекст: Дмитрий Зубарев

Об этом сообщил замглавы ведомства Дмитрий Угнивенко в рамках форума «Цифровые решения», передает РИА «Новости».

«В рамках предполагаемой реформы, которую мы сейчас готовим и обсуждаем, есть требования по минимальной скорости, которая доступна для абонентов. … В течение 10 лет в каждом многоквартирном доме у абонента должна быть возможность заказать скорость не менее одного гигабита на домохозяйство», – заявил Угнивенко.

По его словам, для этого в каждом многоквартирном доме должен быть установлен хотя бы один 10-гигабитный коммутатор. Это позволит операторам связи планировать закупки оборудования, а производителям – понимать объемы рынка. Замминистра подчеркнул, что реализация этой задачи займет около десяти лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Госдума утвердила штрафы для управляющих компаний за недопуск провайдеров в жилые дома.