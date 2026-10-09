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Минцифры запланировало закрепить минимальную скорость интернета в домах
Минцифры: В домах решили закрепить минимальную скорость интернета от 1 Гбит/с
В рамках обсуждаемой реформы связи Минцифры России планирует закрепить минимальную скорость интернета в многоквартирных домах на уровне не менее 1 Гбит/с домохозяйство.
Об этом сообщил замглавы ведомства Дмитрий Угнивенко в рамках форума «Цифровые решения», передает РИА «Новости».
«В рамках предполагаемой реформы, которую мы сейчас готовим и обсуждаем, есть требования по минимальной скорости, которая доступна для абонентов. … В течение 10 лет в каждом многоквартирном доме у абонента должна быть возможность заказать скорость не менее одного гигабита на домохозяйство», – заявил Угнивенко.
По его словам, для этого в каждом многоквартирном доме должен быть установлен хотя бы один 10-гигабитный коммутатор. Это позволит операторам связи планировать закупки оборудования, а производителям – понимать объемы рынка. Замминистра подчеркнул, что реализация этой задачи займет около десяти лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Госдума утвердила штрафы для управляющих компаний за недопуск провайдеров в жилые дома.