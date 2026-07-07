Госдума утвердила штрафы для управляющих компаний за недопуск провайдеров в жилые дома

Tекст: Тимур Шайдуллин

Госдума приняла во втором и третьем чтениях инициативу о штрафах за недопуск специалистов телекоммуникационных компаний к размещению сетей в жилых зданиях, передает ТАСС. Законопроект внесла группа сенаторов в июне, поправки затрагивают Кодекс об административных правонарушениях.

Новые нормы устанавливают наказание для управляющих организаций за нарушение правил взаимодействия с провайдерами при монтаже и эксплуатации оборудования на объектах общего имущества. Должностные лица рискуют заплатить от 10 до 40 тыс. рублей, а юридические – от 100 до 500 тыс. рублей.

Авторы документа отмечают, что нередко управляющие компании уклоняются от расторжения старых договоров или навязывают операторам дополнительные платные условия. «Соответственно, имеют место многочисленные случаи ограничения условий конкуренции на рынке услуг связи, создания дискриминационных условий деятельности операторам связи, ущемления интересов абонентов услуг связи», – подчеркивается в пояснительной записке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Минцифры предложило ввести административную ответственность для управляющих компаний за недопуск провайдеров в многоквартирные дома.

Позже Совет Федерации призвал антимонопольную службу усилить контроль за доступом операторов связи к общедомовому имуществу. А ФАС обязала группу ПИК обеспечить недискриминационный доступ к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи.