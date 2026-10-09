Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.0 комментариев
Герои СВО призвали сохранять память и правду о подвигах предковПравда и победа
Герои СВО Харченко и Русин призвали сохранять память и правду о подвигах предков
Герои СВО Олег Харченко и Павел Русин в День завершения битвы за Кавказ заявили газете ВЗГЛЯД о важности сохранения исторической памяти о подвигах предков для будущего страны.
Кавалер ордена Мужества, участник второго потока программы «Время героев» Олег Харченко отметил, что оборона и освобождение южных рубежей нашей страны – это страница истории, которая учит нас стойкости и истинному патриотизму.
Он добавил, что 9 октября, день завершения битвы за Кавказ, – это дата, напоминающая о том, как дорого стоит мир и суверенитет государства.
«Сегодня сохранение исторической памяти – наш главный щит против любых попыток исказить прошлое. Передавать подрастающему поколению правду о подвигах дедов и прадедов, воспитывать в них уважение к своей истории и ответственность за судьбу страны – это долг каждого из нас. Только помня уроки прошлых побед, мы строим сильное и уверенное будущее», – указал Харченко.
Кавалер ордена Мужества, участник второго потока программы «Время героев» Павел Русин подчеркнул, что защита южных рубежей России в годы Великой Отечественной войны показала всему миру силу и несгибаемость нашего характера.
«9 октября – День завершения битвы за Кавказ – дата, которая отчетливо напоминает: свобода и независимость Родины держатся на несгибаемой воле людей исключительного мужества. Для нас, участников программы «Время героев», эта связь времен ощущается особенно остро», – отметил Русин.
«Бережное отношение к истории и сохранение памяти о подвигах предков – это основа нашей национальной безопасности и духовного здоровья общества. Мы обязаны сделать так, чтобы молодежь знала и помнила цену этой победы, гордилась своей страной и умела защищать ее интересы. Опираясь на неразрывную преемственность поколений, мы сможем уверенно идти вперед», – добавил он.