Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.2 комментария
Рособоронэкспорт подготовил более 100 проектов для дружественных стран
Генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что портфель оборонных заказов компании превысил 65 млрд долларов, а с дружественными государствами обсуждаются более 100 проектов.
Рособоронэкспорт ведет переговоры по множеству новых инициатив с зарубежными заказчиками, передает РИА «Новости».
«Кроме того, реализуется порядка 20 проектов в области технологического сотрудничества и еще свыше 100 проектов обсуждаются с заказчиками из дружественных России стран», – заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
По его словам, в выполнении внешнеторговых контрактов сейчас напрямую участвуют 280 предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. С учетом обширной промышленной кооперации количество таких заводов превышает десятки тысяч.
Михеев подчеркнул, что портфель заказов компании на сегодня превышает 65 млрд долларов. В этот объем входят более 800 выполняемых контрактов на поставку иностранным партнерам различной продукции военного назначения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу концерн «Калашников» поставил иностранному заказчику партию автоматов АК-103.
До этого «Рособоронэкспорт» заключил экспортные контракты на самолеты Су-57Э.