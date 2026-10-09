Рособоронэкспорт подготовил более 100 проектов для дружественных стран

Tекст: Дмитрий Зубарев

Рособоронэкспорт ведет переговоры по множеству новых инициатив с зарубежными заказчиками, передает РИА «Новости».

«Кроме того, реализуется порядка 20 проектов в области технологического сотрудничества и еще свыше 100 проектов обсуждаются с заказчиками из дружественных России стран», – заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

По его словам, в выполнении внешнеторговых контрактов сейчас напрямую участвуют 280 предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. С учетом обширной промышленной кооперации количество таких заводов превышает десятки тысяч.

Михеев подчеркнул, что портфель заказов компании на сегодня превышает 65 млрд долларов. В этот объем входят более 800 выполняемых контрактов на поставку иностранным партнерам различной продукции военного назначения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу концерн «Калашников» поставил иностранному заказчику партию автоматов АК-103.

До этого «Рособоронэкспорт» заключил экспортные контракты на самолеты Су-57Э.