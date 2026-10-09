Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.0 комментариев
«Калашников» поставил иностранному заказчику партию автоматов АК-103
Концерн «Калашников» отгрузил партию автоматов АК-103 иностранному заказчику
Российское предприятие завершило отгрузку экспортной партии 7,62-миллиметровых автоматов АК-103 по контракту, подписанному «Рособоронэкспортом».
Предприятие выполнило поставку партии стрелкового оружия по одному из контрактов на 2026 год, сообщает «Калашников».
В пресс-службе отметили, что последние пять лет АК-103 остается самым массовым экспортным изделием в сегменте стрелкового оружия.
Автомат разработан на базе штатного АК-74М для замены АКМ. Оружие отличается надежностью в затрудненных условиях эксплуатации, высокой технологичностью и легкостью в освоении. Первая поставка этой модели за рубеж состоялась в 1997 году. Сейчас АК-103 также состоит на вооружении российской армии и МВД.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце концерн «Калашников» заявил о модернизации беспилотника «Скат-350М».
Африканские страны заинтересовались беспилотниками предприятия.
В апреле концерн досрочно вооружил иностранного заказчика автоматами АК-203.