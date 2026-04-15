Концерн «Калашников» досрочно вооружил иностранного заказчика автоматами АК-203

Концерн «Калашников» досрочно выполнил экспортный контракт на поставку АК-203

Tекст: Мария Иванова

Производитель стрелкового оружия передал зарубежному клиенту крупную партию автоматов АК-203 калибра 7,62 миллиметра, сообщает Telegram-канал концерна. Обязательства по контракту полностью выполнены.

Улучшенная версия модели АК-103 сохранила традиционную надежность и простоту обслуживания. Оружие оснастили планками Пикатинни для установки дополнительного оборудования при ограниченной видимости. Регулируемый приклад и продуманная эргономика позволяют эффективно применять автомат в разнообразном снаряжении.

Экспорт автоматов 200-й серии ведется с 2020 года. С начала специальной военной операции интерес иностранных заказчиков к российскому стрелковому оружию существенно вырос, а портфель заказов предприятия стабильно увеличивается.

Длина автомата в боевом положении составляет от 890 до 950 миллиметров, со сложенным прикладом – 700 миллиметров. Длина ствола достигает 415 миллиметров, а масса без сменных частей не превышает 3,8 килограмма. Вместимость магазина рассчитана на 30 патронов калибра 7,62х39 миллиметра, прицельная дальность стрельбы достигает 800 метров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2026 году концерн «Калашников» увеличит производство боевого стрелкового оружия.

По итогам 2024 года предприятие установило десятилетний рекорд экспортной выручки.

Осенью 2025 года компания приступила к изготовлению модернизированных автоматов АК-308 для зарубежных заказчиков.