Двое россиян пострадали в смертельном ДТП с украинцем в Индонезии

Украинец насмерть сбил немца на Ломбоке, пострадали россияне

Tекст: Мария Иванова

Авария произошла в туристическом районе Мандалика неподалеку от международного гоночного автодрома. За рулем автомобиля Nissan Navara находился 42-летний гражданин Украины, он врезался в ехавший впереди мотоцикл Honda Vario под управлением 48-летнего немца, передает РИА «Новости».

«По предварительным данным, мотоцикл Honda Vario двигался с запада на восток. Когда он оказался на месте происшествия, автомобиль Nissan Navara, двигавшийся в том же направлении, врезался в него сзади», – сообщил представитель полиции провинции Западная Нуса-Тенгара Мухаммад Холид.

От удара мотоциклиста отбросило в сторону, а внедорожник перевернулся и врезался в фонарный столб на разделительной полосе. Полиция и медики оказали пострадавшему туристу первую помощь, однако спасти его не удалось.

В салоне машины находились двое граждан России 27 и 34 лет. У одного подозревают закрытый перелом руки, у второго диагностировали гематомы и кровотечение. Представитель дорожной полиции Центрального Ломбока Сасмита Андика Чандра добавил, что пассажиры и водитель госпитализированы в больницу Мандалика.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце у курорта в Индонезии затонуло туристическое судно с иностранцами.

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