FT: Производство боеприпасов в ЕС вырастет до 2 млн к концу года

Financial Times: Производство боеприпасов в ЕС вырастет до 2 млн к концу года
К концу 2025 года предприятия стран Евросоюза смогут ежегодно выпускать около 2 млн боеприпасов, что почти в семь раз больше показателя 2022 года, пишет Financial Times со ссылкой на еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса.
По его словам, ежегодные производственные мощности Евросоюза по выпуску боеприпасов значительно вырастут, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию Financial Times.
Кубилюс заявил, что к концу 2025 года предприятия ЕС смогут производить около 2 млн боеприпасов в год. Кубилюс отметил: «Ежегодные мощности Европы по производству боеприпасов увеличились с 300 тыс. (с 2022 года) до примерно 2 млн к концу этого года».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от закупок американского оружия для Украины, ссылаясь на поддержку местной промышленности. Между тем Израиль поставляет вооружение европейским странам для противодействия России.
Ранее ЕС решил выделить Украине 900 млн евро из доходов от российских активов.