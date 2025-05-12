Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?0 комментариев
ЕС решил выделить Украине 900 млн евро доходов от активов России
Евросоюз решил до конца года предоставить Киеву финансирование на оружие и снаряды, используя средства, полученные от замороженных российских активов.
Евросоюз до конца года выделит на закупку вооружения и боеприпасов для Киева 900 млн евро, полученных от доходов по замороженным активам России, сообщил еврокомиссар по обороне Андрю Кубилюс на европейской конференции по военному сотрудничеству с Украиной.
В ходе выступления Кубилюс заявил: «ЕС до конца года выделит еще 900 млн евро на закупки снарядов и оружия для Киева», передает ТАСС.
Он также напомнил о недавних заявлениях главы дипломатической службы Евросоюза Каи Каллас. 9 мая во Львове Каллас пообещала инвестировать 1 млрд евро в развитие украинской военной промышленности с акцентом на производство различных беспилотников.
8 мая еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил, что Украина получила 1 млрд евро из средств, полученных Евросоюзом от реинвестирования российских замороженных активов.
В апреле институт мировой экономики (IfW) сообщил, что с приходом к власти американского президента Дональда Трампа США прекратили новую помощь Украине, в то время как ЕС продолжает ее предоставлять, увеличив разрыв до 23 млрд евро.