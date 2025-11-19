Европейская Eurenco решила построить новые заводы боеприпасов в Канаде

Tекст: Дмитрий Зубарев

Крупнейший европейский производитель взрывчатых веществ и боеприпасов Eurenco объявил о подписании стратегического соглашения с канадской компанией Nalagx о строительстве новых производственных мощностей в Канаде, передает РИА «Новости». Сообщается, что этот шаг направлен на удовлетворение растущего спроса со стороны стран НАТО.

В материалах телеканала BFMTV отмечается, что запланировано строительство нескольких заводов, первый из которых планируют ввести в эксплуатацию в 2029 году. Согласно соглашению, производства будут принадлежать Nalagx, а оперировать ими будет Eurenco.

Основное внимание на новых предприятиях уделят выпуску взрывчатых веществ как для нужд оборонной промышленности, так и для гражданских отраслей, например, горнодобывающей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, над пороховым заводом Eurenco в Бержераке заметили неизвестный дрон.

Франция планирует нарастить собственное производство вооружения для поддержки западных союзников на Украине.

Выпуск снарядов для поставок на Украину стал испытывать серьезный дефицит ключевого сырья.