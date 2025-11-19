Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.0 комментариев
Европейская Eurenco решила построить новые заводы боеприпасов в Канаде
Крупнейшая европейская компания по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, французская Eurenco, подписала соглашение с канадской компанией Nalagx о строительстве в стране своих новых производственных мощностей для удовлетворения растущего спроса со стороны НАТО, сообщает канал BFMTV.
В материалах телеканала BFMTV отмечается, что запланировано строительство нескольких заводов, первый из которых планируют ввести в эксплуатацию в 2029 году. Согласно соглашению, производства будут принадлежать Nalagx, а оперировать ими будет Eurenco.
Основное внимание на новых предприятиях уделят выпуску взрывчатых веществ как для нужд оборонной промышленности, так и для гражданских отраслей, например, горнодобывающей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, над пороховым заводом Eurenco в Бержераке заметили неизвестный дрон.
Франция планирует нарастить собственное производство вооружения для поддержки западных союзников на Украине.
Выпуск снарядов для поставок на Украину стал испытывать серьезный дефицит ключевого сырья.