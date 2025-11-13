За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.15 комментариев
Во Франции неизвестный дрон пролетел над пороховым заводом
Дрон пролетел над французским заводом Eurenco, производящим порох для снарядов ВСУ
Безопасность одного из крупнейших французских предприятий по производству пороха для артиллерии оказалась под угрозой после повторного пролета неопознанного дрона над заводом в Бержераке, несмотря на принятые меры полиции.
Новые случаи незаконного пролета дрона над пороховым заводом Eurenco в Бержераке были зафиксированы накануне, передает РИА «Новости». Прокурор Анн-Сесиль Дюмонтей сообщила, что компания уже направила жалобу после предыдущего инцидента и собирается подать новую по факту новых нарушений.
Завод производит порох для снарядов, поставляемых на Украину, что привлекло к объекту повышенное внимание. Первый инцидент с дроном был отмечен в понедельник.
По информации представителя префектуры, несмотря на оперативную реакцию полиции, установить личность оператора дрона не удалось. Угрозу объекту это не создало, однако расследование продолжается.
Власти Франции и других стран Европы усилили контроль за стратегическими объектами из-за появления беспилотников. Недавно воздушное пространство временно закрывали в Германии, Бельгии и Швеции. Конец сентября также отметился пролетами дронов над военной базой Мурмелон, где обучались украинские военные.
Ранее европейские СМИ информировали о случаях появления беспилотников рядом с аэропортами в Дании, Норвегии и Германии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные обвинения в адрес России безосновательными.
Президент России Владимир Путин в шутливом тоне прокомментировал заявления о российских дронах, летящих за границу, отметив, что больше их запускать он не будет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, французские военные заметили неизвестный беспилотник над колонной танков Leclerc в Мюлузе. Военная полиция Нидерландов начала проверку после появления подозрительного дрона над авиабазой Гилзе-Рейен. В Испании полиция задержала преступную группу, которая использовала беспилотники для перевозки до 200 кг гашиша за одну ночь.