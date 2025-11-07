Полиция начала расследование после появления дрона на авиабазе в Нидерландах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Королевская военная полиция Нидерландов начала расследование после возможного появления дрона над авиабазой Гилзе-Рейен на юге страны, передает РИА «Новости», ссылаясь на публикацию газеты Volkskrant.

Авиадиспетчеры заметили беспилотник, который пролетел прямо над диспетчерской вышкой, и сочли этот инцидент потенциальной попыткой шпионажа. По тревоге на территорию авиабазы были направлены подразделения военной полиции, однако к их прибытию дрон исчез.

В управлении воздушным движением авиабазы подчеркнули, что «безопасность полетов была под угрозой». Такие инциденты, по словам представителей военно-воздушных сил страны, происходят довольно часто – каждую неделю фиксируется большое количество несанкционированных полетов дронов, зачастую совершаемых любителями.

По данным двух источников газеты, похожие случаи за последние месяцы происходили также на авиабазе Фолкел и в порту Флиссинген, однако тогда основания для возбуждения уголовного дела полиция не выявила. В сентябре похожий инцидент случился и в аэропорту Схипхол под Амстердамом: на 45 минут была закрыта взлетно-посадочная полоса из-за подозрений на наличие дрона, однако впоследствии выяснилось, что это был обычный воздушный шар.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии подтвердили, что над аэропортом Мюнхена были замечены военные и разведывательные беспилотники.

Полиция Мюнхена установила лазерный радар у взлетно-посадочной полосы аэропорта для усиления контроля.

Полицейские во Франкфурте задержали оператора-любителя за запуск дрона у аэропорта.