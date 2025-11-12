Во Франции неизвестный беспилотник пролетел над колонной танков

Во Франции неизвестный БПЛА несколько раз пролетел над колонной танков Leclerc

Tекст: Денис Тельманов

Неизвестный беспилотник несколько раз пролетел над колонной танков Leclerc в городе Мюлуз на востоке Франции, об этом сообщила радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник.

По данным радиостанции, БПЛА пролетел над железнодорожной станцией Мюлуза в ночь с 11 на 12 ноября, когда там находилась колонна танков. Тревогу поднял местный охранник.

За несколько минут до этого сотрудники правоохранительных органов также заметили беспилотник, который несколько раз пролетел над центральным комиссариатом полиции города.

Ранее Europe 1 сообщила, что сотрудники порохового завода в Бержераке, где недавно были открыты новые производственные линии для крупнокалиберных боеприпасов, заметили над предприятием неизвестный беспилотник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Испании правоохранительные органы задержали преступную группировку, занимающуюся контрабандой гашиша при помощи самодельных беспилотников. Запад использует инциденты с беспилотниками для наращивания давления на власти России.

На территории Бельгии фикисровали несколько дронов, за которыми могут стоять сторонники Украины. В польской армии проходят засекреченные учения, где украинские военные обучают коллег противодействию атакам беспилотников.