Эксперт: Беспилотниками Бельгию подталкивают к конфискации активов России

Политолог Ткаченко: Украине для изъятия активов РФ выгодна провокация с БПЛА над Бельгией

Tекст: Олег Исайченко

«Пролет беспилотников над Бельгией, скорее всего, – это попытка сторонников Украины повлиять на общественное мнение в королевстве по вопросу конфискации российских активов в пользу Киева. ЕС намерен передать средства РФ украинской стороне, однако решимость союза пока сталкивается с принципиальным отказом Брюсселя от практической реализации этого шага», — заявил Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

По его словам, таким образом проукраинские группы пытаются изменить позицию Бельгии. «Кроме того, подобная провокация может быть выгодна широкому кругу западных акторов. Не исключаю заинтересованность и самого правительства королевства, которому требуется объяснять гражданам сокращение социальных выплат в пользу военных расходов», – добавил он.

«Беспилотники в центре Европы выгодны и руководству НАТО. Альянсу важно демонстрировать жителям Старого Света, что «враг», то есть Россия, находится у самых ворот объединения. Эта провокация может служить обоснованием будущих многомиллиардных трат на поддержку ВПК», – считает эксперт.

«Сложно сказать, удастся ли сторонникам Украины добиться поставленных целей таким резонансным способом. Однако в Польше кризис с БПЛА уже привел к новому витку русофобии на Западе. Поэтому недоброжелатели потенциально могут аналогичным образом «помочь» Киеву и в случае с Бельгией», – заключил Ткаченко.

Ранее над атомной электростанцией Doel в Бельгии были замечены три беспилотника, сообщает оператор АЭС Engie. В пресс-службе компании уточнили, что работа станции не нарушалась, «соответствующие службы продолжают следить за ситуацией», передает РИА «Новости» со ссылкой на Belga.

Также администрация аэропорта Льежа приостановила полеты после появления трех неизвестных дронов в воздушном пространстве. Позднее он возобновил работу. Министр обороны Бельгии Тео Франкен счел Россию вероятным подозреваемым в этих инцидентах. Москва отвергла эти заявления.

В прошлом месяце на саммите ЕС Брюссель отверг предложение о принудительном изъятии российских активов, ограничившись поддержкой их заморозки до окончания конфликта. В то же время Бельгия поддержала обязательство Евросоюза обеспечить финансирование Украины в 2026-2027 годах.