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    6 марта 2024, 19:00 • В мире

    Производство снарядов для Украины уперлось в нехватку ключевого ресурса

    Производство снарядов для Украины уперлось в нехватку ключевого ресурса
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Вербинина

    Страны Евросоюза предпринимают срочные усилия, чтобы снабдить-таки Украину оружием, в особенности снарядами для артиллерии. Специально созданную ради этого коалицию возглавили Франция и Чехия, решено потратить огромные суммы. Однако внезапно выяснилось, что Европе не хватает вовсе не денег, а ключевого ресурса, нужного для производства вооружений. О чем идет речь?

    «Мы не воюем с русским народом, – заявил президент Франции Эммануэль Макрон, – и не собираемся заниматься эскалацией конфликта». После чего отправился в Прагу – обсуждать не только перспективы двустороннего сотрудничества с Чехией, но и закупку снарядов для украинской армии за пределами Евросоюза. Иначе говоря, именно что подливать масла в огонь. Именно чешские власти предложили создать отдельный фонд для таких закупок, так как европейских мощностей не хватает для производства снарядов, а пакет американской помощи Украине был заблокирован в Конгрессе.

    Как сообщил чешский президент Петр Павел, существует возможность приобрести для украинской армии 800 тыс. снарядов при условии, что удастся собрать 1,5 млрд долларов. Речь идет о 500 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов и 300 тыс. 122-мм снарядов.

    Чешский план, как пишет «Блумберг», поддержали Германия, Нидерланды, Дания, Канада, Литва, Латвия, Польша и некоторые другие страны. Ключевая роль по осуществлению закупок при этом будет принадлежать Чехии. Известно, что Нидерланды готовы вложить 100 млн евро. Конкретные суммы, которые собираются внести другие страны, держатся в секрете.

    Одновременно европейские власти в лице Тьерри Бретона, еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка, представили план милитаризации промышленности Евросоюза. Чтобы производить больше оружия, бомб и снарядов, требуется, помимо всего прочего, отказаться от тактики покупки готового оружия у других держав, в первую очередь США.

    До нынешнего дня 68% всех закупок вооружений производились у заокеанского партнера. Теперь же Еврокомиссия предлагает к 2030 году довести цифру вооружений, произведенных 27 странами – членами ЕС, до 50%. Среди производства вооружений приоритетными направлениями названы производство ракет, снарядов калибра 155 мм (стандарт НАТО) и артиллерия, в которой особенно нуждается украинская армия.

    Кроме того, предполагается, что локализация производства оружия будет включать в себя, помимо собственно стран ЕС, также и территорию Украины. Как выразился по этому поводу источник, который предпочел остаться анонимным: «Наша миссия заключается в том, чтобы обращаться с Украиной так, как если бы она была уже членом Евросоюза».


    Проблема, однако, заключается в том, что год назад Тьерри Бретон уже представлял грандиозные планы и сулил причастным небо в алмазах, экономике – перевод на военные рельсы, а Европе – производство миллиона снарядов в год. Однако действительность оказалась куда скромнее. К примеру, вся Франция сейчас производит 3 тыс. снарядов в месяц, а к концу года рассчитывает достичь грандиозной цифры в 5 тыс. снарядов в месяц.

    Одной из причин является нехватка пороха, без которого при изготовлении оружия попросту нельзя обойтись. Ключевым производителем в Европе является французская фирма Eurenco, которая, как пишет Le Point, «еще в 2022 году предупредила власти, что невозможно снабжать оружием Украину в обещанном объеме, одновременно продолжая поставки для остальных клиентов».

    Нехватка пороха беспокоит и представителей французской армии. «Если Россия атакует еще какие-то страны и президент (Макрон) захочет действовать жестко, наши солдаты смогут лишь показать зубы, но не смогут укусить», – как образно выразился об этом некий высокопоставленный армейский чин во Франции.

    «Порох – это то, чего нам действительно сегодня не хватает», – заявил Макрон.

    Жан-Пьер Мольни, глава Французского института международных и стратегических отношений, заметил, что кроме Eurenco в Европе существует лишь один крупный производитель – немецкий Nitrochemie, принадлежащий концерну Rheinmetall.

    Но на этом сложности не кончаются. Как сказал Тьерри Бретон: «Для того чтобы делать порох, необходим определенный вид хлопка, который по большей части поставляется из Китая». Далее из него производят нитроцеллюлозу, которая является ключевым компонентом в производстве пороха. Но, увы, «поставки данного вида китайского хлопка как бы случайно прекратились несколько месяцев назад», – добавил Бретон.

    Тем не менее он заверил, что в северных странах нашли замену для китайского хлопка, которая сейчас проходит испытания. По его подсчетам, поскольку Россия производит чуть менее 2 млн снарядов в год, Европе требуется нарастить мощности таким образом, чтобы уже к концу этого года производить от 1,5 до 1,7 млн снарядов в год.

    Как сообщает «Фигаро», визит французского президента в Чехию происходит «в то время, когда он (Макрон), судя по всему, собирается установить свою лидирующую позицию в поддержке Киева и в противостоянии с Москвой». Ужесточение позиции Макрона отчасти связано с ослаблением его позиций во внутренней политике, а также со значительным отставанием его партии в опросах от «Национального объединения» накануне выборов в Европарламент, которые пройдут через несколько месяцев.

    Выставляя себя защитником Украины, Макрон получает повод для непрекращающихся атак на «Национальное объединение» в связи с пророссийскими симпатиями Марин Ле Пен, которые она демонстрировала в прошлом и которые теперь ставятся ей в упрек.

    Прибыв в Чехию, Макрон уже успел произнести речь перед собравшимися французскими гражданами, живущими в стране. В своей речи французский президент заявил следующее: «Мы в Европе переживаем время, когда не следует быть трусами… Война вернулась на нашу землю, могущественные державы, сорвавшись с цепи, занимаются тем, что нагромождают свои угрозы и каждый день все больше атакуют нас. Нам нужно быть на высоте требований истории и обладать мужеством».

    Впрочем, французский же мыслитель – и, кстати, политик – Франсуа де Ларошфуко не зря когда-то заметил, что у любого хватит мужества, чтобы перенести чужие несчастья. Так что за Макрона можно не волноваться – такого мужества ему не занимать.

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