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    СВО превращает экономику Украины в руины
    Российские военные показали путь штурмовых групп к центру Авдеевки
    В Госдуме допустили денонсацию территориального договора с США
    Захарова: Украинские нацисты торгуют вещами и документами погибших российских военных
    Лавров: Сельхозземли на Украине присвоены американским бизнесом
    МАГАТЭ сообщило об отключении ЗАЭС от последней резервной ЛЭП
    Иран обвинил Израиль в подрыве главного газопровода страны
    Медведев о перебежчике Кузьминове: Собаке – собачья смерть
    Washington Post рассказала о бегстве 110-й бригады ВСУ из Авдеевки
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выставка «Россия» как символ грандиозного и человечного

    Выставка «Россия» может служить символом нового национального сверхпроекта и нового национального самоощущения, в котором есть всё – и скоростные автомагистрали через страну, и 300 сортов колбасы в магазинах, и триколор над Авдеевкой.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская культура убьет украинский национализм

    Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Байдена «уходят», борьба за власть только начинается

    Переформатирование США возможно лишь через очень большой кризис – и это, конечно, повлечет за собой изменение всей политической системы. Та Америка, которую мы знали до сих пор, вряд ли переживет свои судьбоносные выборы.

    7 комментариев
    22 февраля 2024, 09:39 • Новости дня

    В Киеве признали, что ВСУ через два месяца могут остаться без снарядов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ начали экономно расходовать артиллерийские снаряды, так как из-за задержки с помощью США они могут полностью закончиться через два месяца, заявил майор запаса украинской армии Алексей Гетьман.

    По его словам, ВСУ стали осторожно использовать снаряды, потому что через два месяца их не останется, и чтобы этого не допустить, украинские военные снизили количество обстрелов и экономят боеприпасы, передает ТАСС.

    Гетьман надеется на увеличение помощи от стран ЕС, пока вопрос о выделении средств для Киева не будет решен в американском Конгрессе.

    Ранее глава украинского министерства обороны страны Рустем Умеров заявил, что нехватка вооружений вынудила ВСУ покинуть позиции в Авдеевке.

    21 февраля 2024, 17:10 • Новости дня
    Стало известно о решении Зеленского после разгрома ВСУ в Авдеевке

    Эксперт Меркурис: Зеленский срочно уехал из Киева после разгрома ВСУ в Авдеевке

    Стало известно о решении Зеленского после разгрома ВСУ в Авдеевке
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский срочно покинул Киев после того, как украинские войска потерпели неудачу в Авдеевке, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

    Зеленский не захотел оставаться в Киеве, где для него сложилась очень сложная политическая обстановка, поэтому по возвращении из Германии он срочно покинул украинскую столицу и отправился на фронт, заявил Меркурис в своем блоге на YouTube, передает РИА «Новости».

    Аналитик отметил, что рейтинги украинского лидера резко снижаются из-за провалов ВСУ на фронте. По этой причине Зеленскому неприятно находиться в Киеве, где он вынужден сталкиваться со своими политическими оппонентами, предположил Меркурис.

    Ранее американский военный заявил, что Киев потерял контроль над ВСУ после сдачи Авдеевки.

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    21 февраля 2024, 13:35 • Новости дня
    Элитными силами ВСУ пожертвовали при бегстве из Авдеевки

    Танкист Белый: Командование ВСУ при бегстве из Авдеевки пожертвовало элитными силами

    Элитными силами ВСУ пожертвовали при бегстве из Авдеевки
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Командование ВСУ при выходе из Авдеевки пожертвовало элитными подразделениями, причем напрасно, заявил участвовавший в освобождении города танкист с позывным «Белый».

    Белый рассказал ТАСС, что командование пожертвовало своим элитным подразделением «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация), чтобы позволить остальным покинуть населенный пункт. Причем, по словам военнослужащего, стратегия оказалась неправильной. «Они оставили в Авдеевке свою элиту по итогу просто так», – сказал он.

    Военный рассказал, что танкисты в ходе освобождения Авдеевки точечно обрабатывали укрепления и дома, где укрывались украинские боевики. В это время российские силы заходили к ним в тыл.

    Белый отметил, что в итоге солдаты ВСУ оказались зажаты, выхода у них не осталось. «Если бы они не ушли, то они бы остались там навсегда», – отметил он.

    Ранее в соцсетях появилось видео допроса командира роты 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины – она же батальон «Азов». «Азовец» был напуган и разрыдался.

    По данным Минобороны, взятый в плен командир «Азова» рассказал, что на стороне ВСУ воюют канадские и грузинские наемники.

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    21 февраля 2024, 11:50 • Новости дня
    Шендерович оправдал убийства Дугиной и Татарского

    Шендерович оправдал убийства Дугиной и Татарского и согласился направить гонорары на финансирование ВСУ

    Шендерович оправдал убийства Дугиной и Татарского
    @ Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Никитина

    Публицист Виктор Шендерович (признан в России иноагентом) в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) согласился направить свои гонорары на финансирование Вооруженных сил Украины.

    Говоря о возможности финансирования ВСУ, Шендерович сказал, что дочь убедила его в том, что «сборы на воинов – это тоже гуманитарный аспект».

    Кроме того, он оправдал убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также покушения на Захара Прилепина и Владимира Соловьева. «Это очень жестко, но это очень поучительно», – заявил Шендерович в разговоре с якобы главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком (на самом деле – Вованом и Лексусом). Разговор опубликован в Telegram-канале пранкеров.

    Российское руководство, а также телеведущего Владимира Соловьева публицист считает «легитимными целями» для ВСУ.

    Ради приезда на Украину Шендерович выразил готовность подготовить «правильный, максимально обтекаемый ответ» по поводу Бандеры, Бабьего Яра, Львовского погрома, чтобы «не провоцировать украинцев».

    Он также высказал уверенность в том, что Россию однажды «положат вниз лицом», а Украина заберет себе Крым и Донбасс. Тогда либералы-релоканты, считает он, смогут вернуться в Россию, где объяснят россиянам «в угрюмом состоянии поражения» все о Западе и об Украине.

    Напомним, ранее российским пранкерам о своем желании направить гонорары на финансирование ВСУ рассказали писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов), Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили; признан иноагентом в РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов), а также писательница, публицист Людмила Улицкая.

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    21 февраля 2024, 11:42 • Новости дня
    Сенатор объяснил требование Запада к Киеву предоставить список целей на территории России

    Сенатор Долгов: Запад боится возможных последствий, если не получится приструнить террористический запал Киева

    Сенатор объяснил требование Запада к Киеву предоставить список целей на территории России
    @ Sebastian Gollnow/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Западные страны снова и снова подтверждают сопричастность к преступлениям Киева. Их вовлеченность в конфликт уже выходит за рамки прокси-форм. И требование к Киеву о согласовании целей вызвано далеко не добрыми намерениями. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Константин Долгов. Ранее Запад потребовал от Украины согласовывать цели для нанесения ударов по России.

    «Страны Запада и прежде не особо скрывали, что участвуют в украинском конфликте. Они поставляют ВСУ вооружение, их советники находятся на территории Украины и фактически руководят операциями. Требование НАТО предоставить список целей на территории России стало лишь очередным подтверждением их сопричастности к преступлениям Киева», – отметил сенатор Константин Долгов. По его мнению, вовлеченность Запада в конфликт на Украине «вышла за рамки прокси-форм».

    Список целей мог понадобиться странам НАТО, чтобы его скорректировать, допустил собеседник. «Киев западным оружием наносит удары по гражданским целям. Возможно, на Западе хотят избежать случаев, подобных тем, которые имели место в Белгороде. Впрочем, вряд ли это вызвано какими-то добрыми намерениями. Скорее всего, там боятся последствий, которые могут быть, если не удастся приструнить террористический запал Киева», – считает Долгов.

    При этом Запад все еще продолжает действовать в рамках линии на «стратегическое поражение России», добавил парламентарий. «Пока мы не достигнем всех целей в рамках спецоперации, пока мы не победим, я думаю, что никакого проблеска разума из-за океана ожидать не стоит. Когда же они окончательно поймут, что украинская карта бита, весь Запад пересмотрит некоторые свои акценты», – прогнозирует собеседник.

    «Пока же нам стоит продолжать действовать, исходя из наших интересов: уничтожать военную инфраструктуру Украины, перемалывать западное оружие, которое поставляется ВСУ, обеспечивать собственную безопасность. Лучший ответ Западу – это наш железный кулак», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно, что Запад потребовал от Киева предоставить перечень целей на территории России, а также обосновать целесообразность нанесения по ним ударов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, западные страны связывают продолжение поставок Украине ракет повышенной дальности с «эффективностью» их применения.

    По словам собеседника агентства, передающие такое вооружение страны НАТО осознают, что украинские войска применяют террористические методы, нанося ракетные удары по гражданским объектам в России и убивая мирных жителей. «Эксплуатацию и боевое применение поставляемых Украине ракет надлежит осуществлять под контролем натовских специалистов, которые фактически превращают киевский режим в террористическую организацию», – отметил источник. Он добавил, что это свидетельствует о прямой вовлеченности НАТО в боевые действия против ВС России.

    Ранее Дмитрий Песков указывал, что вовлечение Запада в конфликт может затянуть СВО, но не изменить ее ход. «Специальная военная операция начиналась против Украины. Со временем она приняла форму войны против коллективного Запада. Это война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в конфликт. Да, это может приводить к тому, что операция будет идти несколько дольше, но изменить хода вещей не может», – подчеркивал пресс-секретарь президента России.

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    21 февраля 2024, 14:33 • Новости дня
    Стали известны подробности о пребывании перебежчика Кузьминова в Испании

    Mundo: Перебежчик Кузьминов провел в муниципалитете Вильяхойос всего несколько дней

    Tекст: Александра Юдина

    Найденный мертвым в Испании российский перебежчик Максим Кузьминов провел в муниципалитете Вильяхойос от силы несколько дней, пишет испанская газета Mundo.

    Издание указывает, что о российском дезертире никто не слышал ни в супермаркете, ни в ресторане или церкви, находящимися поблизости с тем местом, где было обнаружено тело, передает РИА «Новости».

    Газета также отмечает, что остается неизвестным, жил ли Кузьминов в том квартале, где полиция обнаружила его тело.

    Кроме того, газета отмечает, что на обнаруженных у российского перебежчика документах нашли его отпечатки.

    По информации пресс-службы гражданской гвардии Испании, во время расследования были найдены поддельные документы.

    19 февраля испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в провинции Аликанте. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

    При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в настоящий момент не располагает информацией о якобы убийстве в Испании летчика Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолет.

    Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Кузьминов, о предположительном убийстве которого накануне поступили сообщения из Испании, стал моральным трупом, когда только планировал угнать вертолет. Нарышкин назвал угон «грязным и страшным преступлением».

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    21 февраля 2024, 13:03 • Новости дня
    Итальянский эксперт: Украина окончательно проиграла войну

    Il Fatto Quotidiano: Украина окончательно проиграла войну с поражением в Авдеевке

    Итальянский эксперт: Украина окончательно проиграла войну
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украина проиграла окончательно и бесповоротно, это показало поражение в Авдеевке, заявил обозреватель и эксперт Алессандро Орсини на страницах газеты Il Fatto Quotidiano.

    Он отметил, что провалилось не только контрнаступление ВСУ, но также проиграно самое важное сражение, несмотря на смену главнокомандующего и военную помощь НАТО, передает ТАСС.

    По словам Орсини, остается только ждать, когда Россия отвоюет новые территории.

    На сегодня вопрос международных экспертов заключается не в том, какие территории Киев сможет вернуть, а какие потеряет.

    Аналитик считает, что президент США Джо Байден использовал конфликт на Украине в интересах Вашингтона, в том числе ради отделения Европы от России, расширения НАТО, уничтожение газопровода «Северный поток», а также принуждения к закупке вооружений американского производства.

    При этом, напомнил эксперт, «все статистические данные указывают, что военная индустрия России превосходит военную промышленность НАТО».

    Ранее президент России Владимир Путин призвал развивать достигнутый в Авдеевке успех.

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    22 февраля 2024, 00:56 • Новости дня
    Лавров: Сельхозземли на Украине присвоены американским бизнесом

    Лавров подчеркнул, что украинские сельскохозяйственные земли присвоены американским бизнесом

    Tекст: Антон Антонов

    Американский бизнес присвоил сельскохозяйственные земли на Украине, а украинский президент Владимир Зеленский превратил жителей своей страны в расходный материал, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Национальным правительствам пытаются вживить «чипы» внешнего управления. Результат налицо: сельскохозяйственные земли на Украине присвоены американским бизнесом, а украинцы превращены в расходный материал, который режим Владимира Зеленского посылает на смерть в обмен на западные кредиты», – приводит ТАСС слова Лаврова, сказанные на заседании глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро.

    Также Лавров подчеркнул, что «умышленно принижается масштаб трагедии в Газе». Он отметил, что в секторе Газа в ходе обострения конфликта, которое продолжается менее пяти месяцев, «погибло больше мирных граждан, включая детей и женщин, чем с обеих сторон в Донбассе за 10 лет, прошедших после антиконституционного госпереворота в Киеве».

    Напомним, Лавров заявил, что обещанные Западом средства на нужды устойчивого развития и климата оказались «принесены в жертву многомиллиардным спонсорским потокам на милитаризацию Украины и раздувание военных бюджетов членов НАТО».

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    21 февраля 2024, 12:38 • Новости дня
    Генсек НАТО: Лучший способ почтить память Навального – обеспечить победу Украины
    Генсек НАТО: Лучший способ почтить память Навального – обеспечить победу Украины
    @ Hannibal Hanschke/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил «твердую уверенность» в том, что «лучшим способом» почтить память Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов) является достижение «победы Украины», а не России.

    Столтенберг в интервью Radio Free Europe/Radio Liberty («Радио свободы» признано СМИ-иноагентом в России) прокомментировал военные успехи России на Украине и смерть Алексея Навального, заявив о необходимости «предотвратить дальнейшие достижения России», а вместе с этим обеспечить Украине возможности взять под контроль больше территорий.

    «Я верю, что лучший способ почтить память Алексея Навального – это сделать так, чтобы президент Путин не победил на поле боя, а победила Украина», – отметил генсек альянса.

    Напомним, следователи проводят проверку по факту смерти Навального в колонии.

    Ранее Столтенберг заявлял, что несколько стран НАТО намерены передать Украине миллион беспилотных летательных аппаратов. Генсек НАТО также высказывал мнение, что для достижения продолжительного мира на Украине якобы необходимо нарастить поставки оружия Киев.

    Примечательно, что в Москве, обращаясь к западным странам, говорят ровно об обратном. Так, глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что для устойчивого и справедливого урегулирования кризиса нужно устранить его первопричины, в частности Запад должен перестать накачивать Украину вооружениями, а Киев – прекратить боевые действия.

    Глава европейской дипломатии Жозепа Борреля также высказывался по поводу смерти Навального, заявив, что  ЕС «не пожалеет никаких усилий, чтобы призвать российское политическое руководство и власти к ответу и заставить Россию заплатить дополнительную цену за ее действия, в том числе с помощью санкций». Боррель также предложил присвоить режиму санкций Евросоюза за нарушение прав человека имя Навального. Тем самым, по его мнению, будет послан сигнал российской оппозиции.

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    21 февраля 2024, 18:38 • Новости дня
    За переговоры с Россией высказались более 70% украинцев
    За переговоры с Россией высказались более 70% украинцев
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Более 70% украинцев высказались за необходимость поиска дипломатического решения конфликта с Россией, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

    Так, согласно опросу, с мая 2022 года по февраль 2024 года число сторонников дипломатического урегулирования конфликта выросло с 59 до 72%, передает РИА «Новости».

    В институте считают, что граждане Украины остаются открытыми к мирным переговорам с Россией. Опрос проводился с помощью телефонного интервью 5-10 февраля, в нем приняли участие 1202 человека.

    В Кремле заявляли ранее, что России важно достичь целей спецоперации, предпочтительно сделать это мирным путем, но если он отвергается, СВО продолжается.

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    21 февраля 2024, 15:21 • Новости дня
    Польша пообещала Украине новые проблемы
    Польша пообещала Украине новые проблемы
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Польша может ввести новые ограничения против Украины, пригрозил заместитель министра сельского хозяйства и развития села страны Михал Колодзейчак в эфире телеканала Polsat.

    Он заявил, что Украине стоит либо договориться с Польшей, либо ждать новые ограничения на ввоз украинских товаров, передает РИА «Новости». Колодзейчак сообщил, что в ближайшее время глава аграрного ведомства Чеслав Секерский проведет переговоры со своим украинским коллегой Николаем Сольским.

    С ноября прошлого года польские перевозчики и фермеры периодически блокируют КПП на границе с Украиной с требованием отменить льготы, предоставленные Евросоюзом украинским дальнобойщикам после 24 февраля 2022 года.

    Очередная забастовка фермеров против ввоза сельхозпродукции с Украины проходит по всей стране с 9 февраля по 10 марта при поддержке руководства министерства сельского хозяйства и развития сельской местности Польши.

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    22 февраля 2024, 01:49 • Новости дня
    Washington Post рассказала о бегстве 110-й бригады ВСУ из Авдеевки

    Washington Post подтвердила бегство ВСУ из Авдеевки «без предварительного согласования»

    Washington Post рассказала о бегстве 110-й бригады ВСУ из Авдеевки
    @ ТАСС/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие 110-й бригады вооруженных сил Украины покинули свои позиции в Авдеевке «без предварительного согласования», сообщили СМИ со ссылкой на украинских военных.

    Как пишет Washington Post, выход ВСУ из Авдеевки оказался хаотичным и плохо спланированным. Один из солдат рассказал, что военным приказывали занимать позиции, уже разрушенные к тому времени или захваченные российскими войсками, передает РИА «Новости».

    По словам военного, бойцы «110-й бригады были измотаны после службы на протяжении двух лет без ротаций». В материале говорится, что «усталость вынудила их покинуть свои позиции «без предварительного согласования».

    Командующий отрядом 53-й бригады ВСУ по имени Сергей подтвердил, что не все украинские военные смогли выбраться из Авдеевки. Его собственный взвод находится в «очень сложной ситуации» после выхода «в районы вокруг города». Он признал, что потеря Авдеевки «психологически сломала» некоторых украинских военных, «большинство людей от всего этого в шоке».

    Напомним, New York Times сообщила, что порядка 1 тыс. бойцов ВСУ попали в плен или пропали без вести при отступлении из Авдеевки. Представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой назвал статью New York Times «российской пропагандой», а источники издания – «совершенно несостоятельными, потому что нет таких людей».

    Коментарии (3)
    22 февраля 2024, 05:50 • Новости дня
    Российские военные показали путь штурмовых групп к центру Авдеевки

    Военнослужащие 55-й гвардейской бригады ЦВО показали путь штурмовых групп к центру Авдеевки

    Российские военные показали путь штурмовых групп к центру Авдеевки
    @ ТАСС/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие 55-й гвардейской мотострелковой (горной) бригады ЦВО показали путь, по которому штурмовые группы пробивались к центру Авдеевки, сообщило Минобороны России. Также сообщается, что одни из самых ожесточенных боев происходили у ж/д вокзала.

    Минобороны России пояснило, что «вклиниться вглубь и продвигаться к центру города было задачей 55-й гвардейской бригады». Штурмовые группы продвигались с нескольких направлений, главшые силы шли по Соборной улице, передает ТАСС.

    Указывается, что почти в каждом доме ВСУ устроили огневые точки, поблизости располагались «сети окопов и укрытий», среди зданий находилась военная техника. Почти каждый подвал украинские военные использовали как склад боеприпасов, там были «минометные мины, ручные гранатометы, цинки с патронами, гранаты к подствольным гранатометам, и большая часть обнаруженного вооружения и боеприпасов импортного производства».

    Как сообщили участники освобождения Авдеевки, «одни из самых ожесточенных боев» велись у железнодорожного вокзала, там располагались «самые боеспособные части ВСУ».

    Военные показали «позиции ВСУ и трофейное вооружение иностранного производства, брошенное украинскими подразделениями при отступлении из Авдеевки». Указывается, что ВСУ «оставили огромное количество улик, подтверждающих непосредственное участие наемников из США, Канады и стран Евросоюза в составе националистических подразделений».

    Минобороны России сообщило, что заместитель министра обороны Виктор Горемыкин вручил государственные награды (медали «За отвагу», «За храбрость» и «За спасение погибавших») военнослужащим мотострелковых бригад второй гвардейской общевойсковой армии ЦВО, отличившимся в ходе освобождения Авдеевки.

    Напомним, накануне сообщалось, что начальник Генштаба ВС России – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне СВО и вручил ордена Мужества и медали «За отвагу» военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Авдеевки. До этого Горемыкин вручил 15 орденов Мужества участвовавшим в боях под Авдеевкой военнослужащим.

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    21 февраля 2024, 14:37 • Новости дня
    ВС России заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении
    ВС России заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    За последние сутки Центральная группировка российских войск улучшила позиции на Авдеевском направлении и поразила живую силу и технику ВСУ в районах Розовки и Водяного ДНР, сообщило Минобороны.

    Кроме того, силы России отразили семь контратак украинских войск в районах Ласточкино, Кирово и Первомайского ДНР, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Потери ВСУ на этом направлении составили до 450 военнослужащих, танк, четыре машины пехоты, шесть бронемашин, РСЗО «Град» и гаубица Д-30.

    На Купянском направлении Западная группировка нанесла поражение подразделениям 14-й, 32-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах Чугуновки Харьковской области и Стельмаховки ЛНР, а также отразила пять контратак в районе Синьковки Харьковской области.

    Противник потерял до 30 военнослужащих, две бронемашины, четыре пикапа и установку «Акация».

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила подразделения 65-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино, Вербового и Лугового Запорожской области.

    Украинская сторона потеряла до 75 военнослужащих, танк, две бронемашины, установку Zuzana словацкого производства и две гаубицы Д-30.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразили склад горючего, живую силу и военную технику ВСУ в 123 районах.

    За сутки российская ПВО сбила 12 снарядов РСЗО HIMARS и авиабомбу JDAM, уничтожила 99 БПЛА в районах Кременной, Рубежного, Лисичанска ЛНР, Ямполовки, Верхнеторецкого, Старомлыновки ДНР, Пологов, Веселого, Ульяновки, Васильевки Запорожской области и Новой Маячки Херсонской области.

    Всего с начала СВО уничтожено 572 самолета, 266 вертолетов, 13 042 беспилотника, 471 ЗРК, 15 149 танков и других бронемашин, 1223 РСЗО, 8124 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18 900 единиц спецтехники.

    Коментарии (2)
    21 февраля 2024, 10:35 • Новости дня
    Подсчитано, в какую сумму обошелся Германии конфликт на Украине

    Немецкий эксперт Фрацшер: Украинский конфликт обошелся Германии более чем в 200 млрд евро

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский конфликт обошелся Германии в сумму, превысившую 200 млрд евро, сообщил газете Rheinische Post президент Немецкого института экономических исследований Марсель Фрацшер.

    По его словам, сюда включены высокие затраты на электроэнергию в связи с кризисом на Украине, которые, в свою очередь, привели к снижению темпов экономического роста в Германии на 2,5%, или 100 млрд евро в 2022 году, и на столько же с 2023 года и до настоящего времени, передает ТАСС.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что последствия украинского конфликта сильно ударили по Германии, поскольку она не была готова к этой ситуации.

    Напомним, меньше чем за два года европейцы потратили на газ 300 млрд евро, тогда как раньше они столько тратили за девять лет и за большие объемы.

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    21 февраля 2024, 14:43 • Новости дня
    В США предупредили Украину об угрозе новых потерь территорий

    Американский журналист Энгл: После Авдеевки ВСУ рискуют начать терять все новые территории

    Tекст: Ольга Никитина

    После потери Авдеевки Вооруженные силы Украины рискуют начать резко терять и другие территории, которые пока находятся под их контролем, считает корреспондент NBC News Ричард Энгл.

    Энгл отметил, что после сдачи контролируемых территорий другие земли теряются довольно быстро. Опасения, по его словам, заключаются в том, смогут ли ВСУ остановить потерю все новых территорий, передает РИА «Новости».

    Украинские военнослужащие рассказали журналисту о критической нехватке снарядов, из-за которой солдатам ВСУ приходится отказываться от наступательных действий. «Они уже считают патроны», – отметил корреспондент.

    Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что киевское командование потеряло контроль над украинскими военными после сдачи Авдеевки.

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