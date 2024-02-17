Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?38 комментариев
Минобороны Украины объяснило отступление ВСУ из Авдеевки
Умеров: ВСУ пришлось отступить из Авдеевки из-за нехватки вооружений
Нехватка вооружений вынудила Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинуть свои позиции в Авдеевке, заявил глава украинского министерства обороны страны Рустем Умеров.
По словам Умерова, ВСУ нуждаются в большем количестве систем противовоздушной обороны, дальнобойных систем, артиллерийских снарядов и фортификационных систем, передает РИА «Новости».
Ранее Главком ВСУ Александр Сырский признал отступление украинских подразделений из Авдеевки. Часть украинских военных сдалась в плен при выходе из города.