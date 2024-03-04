В ЕК указали на неточность слов Зеленского о «бесплатных» снарядах от ЕС

В Еврокомиссии поправили Зеленского, говорившего о поставках «бесплатных» снарядов

Tекст: Елизавета Шишкова

«В этом плане украинский президент сказал то, что не соответствует действительности», – сказал он.

Бретон пояснил, что реальность заключается в том, что в марте 2023 года 27 стран ЕС приняли решение поставить 1 млн снарядов за один год, передает ТАСС.

«Это неправда, (что это не удалось сделать). Я сказал «поставить», а не «передать безвозмездно», – пояснил Бретон, указав, что Зеленский говорил только о безвозмездной передаче».

Представитель ЕК пояснил, что боеприпасы могут поставляться разными путями, прежде всего они могут быть переданы безвозмездно. По состоянию на конец прошлого года Украины было поставлено 300 тыс. боеприпасов бесплатно. Бретон добавил, что к концу марта эта цифра достигнет 550 тыс. снарядов.

Также Украина может купить боеприпасы у европейского производственного комплекса, таким путем Киев приобрел уже свыше 350 тыс. единиц.

«То есть это уже 900 тыс. Напомню, что мы предоставляем Киеву 1,5 млрд евро в месяц, что дает ему возможность в том числе и покупать у нас снаряды», – отметил еврокомиссар.

Еще один путь получения Украиной снарядов – двусторонние поставки, которые не раскрываются.

Таким образом, «общая сумма поставленных снарядов превышает миллион», уточнил Бретон.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на огромный дефицит артиллерийских боеприпасов и вооружений.

