ВСУ в неудачной атаке у Богдановки потеряли почти 400 человек

Минобороны: ВСУ в неудачной атаке у Богдановки потеряли почти 400 человек

Tекст: Вера Басилая

По данным Минобороны, в неудачной атаке у Богдановки ВСУ потеряли также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

Кроме того, на Донецком направлении подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны около Красного и Курдюмовки ДНР.

В то же время на Авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» продолжали занимать более выгодные позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й и 53-й бригад ВСУ.

Поблизости от Первомайского и Ласточкино ДНР ВС России отразили две контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ. Потери противника убитыми и ранеными составили до 425 военнослужащих, три танка, десять бронемашин и 24 автомобиля.

Подразделения группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении нанесли огневое поражение формированиям 108-й бригады теробороны у Луговского Запорожской области, а возле поселка Шевченко отражена контратака штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника – 125 военнослужащих, а также американская артиллерийская система М777.

В Минобороны сообщили, что на Херсонском направлении подразделения группировки «Днепр» нанесели комплексное огневое поражение подразделениям 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ около Работино и Вербового Запорожской области.

Потери противника составили до 35 военнослужащих, американская артиллерийская система М777, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

На Купянском направлении подразделения Западной группировки нанесли огневое поражение 30-й и 32-й механизированным бригадам ВСУ и отразили три контратаки в районе Синьковки Харьковской области.

Потери ВСУ – до 55 военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Отмечается, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены живая сила и техника ВСУ в 117 районах.

Ранее сообщалось, что ВС России сбили два украинских МиГ-29 в районах населенных пунктов Ясеновое и Селидово Донецкой народной республики.