Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.0 комментариев
Telegraph: Бойцы ВСУ поддержали идею Трампа по установлению мира на Украине
Военнослужащие украинской армии поддерживают мысль 45-го президента США Дональда Трампа, желающего остановить боевые действия на Украине, сообщает Telegraph.
ВСУ терпят большие потери, им нужна помощь, в 2024 году все стало гораздо сложнее, чем год назад, если Трамп хочет «остановить войну», то украинские военные готовы его поддержать, сказал один из украинских солдат Telegraph, передает РИА «Новости».
Украинская армия испытывает нехватку боеприпасов. Другой собеседник из числа украинских военнослужащих напомнил заявление действующего президента США Джо Байдена, признавшего, что ВСУ не получали достаточной военной помощи.
Сейчас ВСУ находятся в таком положении, когда им нужно решать, какую деревню они сдадут российским военным следующей, заключил он.
В октябре 2023 года Трамп заявлял, что киевскому режиму для сохранения Украины следует отдать области с русскоязычным населением России.