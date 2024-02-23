Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ терпят большие потери, им нужна помощь, в 2024 году все стало гораздо сложнее, чем год назад, если Трамп хочет «остановить войну», то украинские военные готовы его поддержать, сказал один из украинских солдат Telegraph, передает РИА «Новости».

Украинская армия испытывает нехватку боеприпасов. Другой собеседник из числа украинских военнослужащих напомнил заявление действующего президента США Джо Байдена, признавшего, что ВСУ не получали достаточной военной помощи.

Сейчас ВСУ находятся в таком положении, когда им нужно решать, какую деревню они сдадут российским военным следующей, заключил он.

В октябре 2023 года Трамп заявлял, что киевскому режиму для сохранения Украины следует отдать области с русскоязычным населением России.