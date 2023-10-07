  • Трамп предложил Украине отдать области с русскоязычным населением России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Шольц пошел против базовых основ Евросоюза
    Под Донецком сдались получившие приказ обороняться без боеприпасов 17 солдат ВСУ
    Артиллеристы подбили машину с высокопоставленными офицерами ВСУ
    Агроном запретил дачникам укрывать растения на зиму в эти выходные
    Украинцам оставили два пункта пропуска для въезда в Россию
    На Западе придумали название инициативе Путина о принципах нового мироустройства
    Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине
    Опубликован проект правил пользования цифровым паспортом
    Россия помогла Армении бензином и дизелем
    Мнения
    Владислав Исаев Владислав Исаев Нобелевская премия становится не наградой, а клеймом

    Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших ученых, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?

    14 комментариев
    Игорь Каменев Игорь Каменев Стране остро не хватает рабочих

    «Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.

    12 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что хочет Запад в Карабахе

    Основная цель Запада – вытеснение России из Закавказья и закрепление там. И Армения, и Азербайджан являются для него пешками в игре. Вряд ли возможные решения понравятся каждой из враждующих сторон. Однако они их в итоге примут.

    18 комментариев
    7 октября 2023, 05:56

    Трамп предложил Украине отдать области с русскоязычным населением России

    Экс-президент США Трамп: Украине следовало бы отдать области с русскоязычным населением России

    Трамп предложил Украине отдать области с русскоязычным населением России
    @ IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что для сохранения Украины Киеву следовало бы отдать области с русскоязычным населением России.

    Трамп заявил в интервью порталу Just the News, что «мог бы договориться о сделке». Как считает 45-й президент США, Киеву «можно было бы отдать области, которые тяготеют к тому, чтобы быть российскими, где люди разговаривают на русском языке», «тогда можно было бы сохранить страну», передает ТАСС.

    Трамп выразил уверенность, что позиция администрации президента США Джо Байдена, заключающаяся в том, что Вашингтон не прекратит поддерживать Киев до победного конца, «приведет к третьей мировой войне». Политик также выступил с утверждением, если бы он сохранил за собой пост президента США, то эскалации украинского кризиса не случилось бы.

    Напомним, в середине сентября Трамп заявлял, что Украина могла избежать эскалации конфликта с Россией, если бы отказалась от части территорий.

    6 октября 2023, 17:41
    Артиллеристы с первого выстрела подбили машину с высокопоставленными офицерами ВСУ

    Артиллеристы ВС России с первого выстрела подбили джип с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне

    Артиллеристы с первого выстрела подбили машину с высокопоставленными офицерами ВСУ
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Артиллеристы-добровольцы разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» подбили бронированный внедорожник с высокопоставленными украинскими офицерами, заявил начальник штаба артиллерийского дивизиона бригады с позывным Бандерас.

    На видеозаписи зафиксировано, как белая Toyota на скорости проехала по промышленной зоне Херсона, за ней ехал микроавтобус, рядом упал артиллерийский снаряд, передает РИА «Новости» со ссылкой на ролик, предоставленный собеседником.

    После этого из автобуса выбежали военные, они стали вытаскивать из подбитого автомобиля людей в форме и укладывать их на землю. Источник пояснил, что за объектом ранее наблюдали с беспилотника, в какой-то момент из здания вышли бойцы ВСУ, сели во внедорожник и в составе колонны поехали в сторону промзоны.

    Район, где наносился удар, был заранее пристрелян, цель была поражена с первого выстрела, указал Бандерас. Разведчики установили, что в подбитой машине были высокопоставленные офицеры командования ВСУ, заключил собеседник.

    Коментарии (11)
    6 октября 2023, 08:27
    Припортовая инфраструктура Одесской области повреждена взрывом
    Припортовая инфраструктура Одесской области повреждена взрывом
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Припортовая инфраструктура Одесской области повреждена после серии ночных взрывов, приостановлена работа паромной переправы, заявил глава областной администрации Олег Кипер.

    По его словам, девять грузовых автомобилей загорелись, однако в данный момент пожар уже ликвидирован, передает ТАСС.

    При этом Кипер объявил, что временно остановлено функционирование паромной переправы.

    Ранее представитель подконтрольной киевскому режиму Одесской областной администрации Сергей Братчук заявил, что безопасность припортовой инфраструктуры и энергетических объектов невозможно обеспечить на 100%.

    Напомним, Россия заявляла в ООН, что киевские власти под прикрытием зерновой сделки использовали портовые объекты и зернохранилища в военных целях.

    Коментарии (13)
    6 октября 2023, 17:18
    Под Донецком сдались получившие приказ обороняться без боеприпасов 17 солдат ВСУ

    Под Донецком сдались 17 солдат ВСУ, получивших приказ удерживать позиции без боеприпасов

    Под Донецком сдались получившие приказ обороняться без боеприпасов 17 солдат ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группа украинских военных, удерживающих опорный пункт под Донецком, сдалась в плен сама после приказа ВСУ удерживать позицию без боеприпасов, сказал источник в силовых ведомствах.

    В группе было 17 человек, все они сдались, сказал собеседник РИА «Новости».

    Они сообщили, что им не позволили отступить, когда у них закончился боекомплект, никто не провел эвакуацию раненых.

    Ранее группа украинских военнослужащих сдалась в плен российским силам на направлении Сватово – Кременная, с собой они принесли ящики боеприпасов.

    Коментарии (25)
    6 октября 2023, 09:27
    В Словакии раскрыли возмутительный факт о беженцах с Украины

    FT: В Словакии возмущены поведением беженцев с Украины на дорогих автомобилях

    Tекст: Александра Юдина

    Жители Словакии возмущены расставленным властями страны приоритетам, согласно которым вся основная помощь оказывается беженцам с Украины, а не гражданам страны, выразил мнение обозреватель Financial Times Рафаэль Миндер.

    По его словам, словаки готовы помогать украинцам, но только тем, кто действительно нуждается, а не разъезжающим на дорогих автомобилях богатым семьям, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    «За последний год настроение здесь изменилось», – подчеркнул Миндер.

    Публицист отметил, что посетил словацкую деревню Чонковце, что в десяти километрах от украинской границы. Так, около половины местных жителей из 540 человек проголосовали за партию Smer, выступающую против поддержки Киева.

    В этой связи Миндер указал на ослабление готовности продолжать оказывать поддержку Украины со стороны Запада. Более того, журналист отметил, что у жителей Словакии есть «глубокое негодование из-за щедрости государства по отношению к Украине в сравнении с тем пренебрежением, которое проявлялось к жителям более бедных восточных районов Словакии».

    Ранее в Германии рассказали, что у украинских беженцев нет стимула искать работу, так как их пособие может быть выше среднего дохода местных жителей.

    Коментарии (3)
    6 октября 2023, 14:23
    Отец угнавшего на Украину вертолет Кузьминова рассказал об отношениях с сыном

    Отец летчика-предателя Максима Кузьминова, угнавшего вертолет на подконтрольную киевскому режиму территорию, обвинил его мать в том, что тот совершил предательство.

    Отец Кузьминова в беседе с RT рассказал, что рос сиротой и воспитывался в детдоме. После этого он вел «аморальный образ жизни», а в 1990-х, незадолго до рождения сына, попал в тюрьму. Он не назвал преступление, по которому его осудили.

    После того, как мужчина вышел на свободу, он расстался с матерью Кузьминова, а с сыном редко виделся.

    «Когда он уже был совершеннолетний, мы с ним встретились. Совершеннолетний уже такой, в годах. Уже учился там (в Сызранском авиационном училище). В 2014 году я видел его в последний раз и последний раз с ним разговаривал. После этого я его не слышал и не видел», – сказал собеседник.

    Мужчина добавил, что сразу после исчезновения вертолета он был опрошен следователями.

    По его мнению, его сын со своей матерью должны в первую очередь покаяться перед Богом «за все свои грехи».

    В августе появились сообщения, что Кузьминов якобы мог похитить вертолет Ми-8 и приземлиться на нем в Харьковской области, на контролируемой киевским режимом территории. Позже пилот заявил, что угнал вертолет для ВСУ.

    Минобороны России опровергало данные о том, что в экипаже пропавшего без вести в августе российского вертолета Ми-8 был гражданин Таджикистана.

    Коментарии (13)
    6 октября 2023, 09:03
    Шойгу поручил ускорить темпы производства и ремонта Су-34

    Шойгу поручил ускорить темпы производства и ремонта бомбардировщиков Су-34

    Шойгу поручил ускорить темпы производства и ремонта Су-34
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе посещения Новосибирского авиазавода им. В.П. Чкалова поставил руководству предприятия задачу нарастить темпы производства и ремонта истребителей-бомбардировщиков Су-34.

    Шойгу отметил востребованность выпускаемой заводом продукции. Су-34, по словам министра, является «основной рабочей лошадью». Бомбардировщики ежедневно совершают по пять-шесть вылетов, приводятся его слова в Telegram-канале военного ведомства.

    Министр обороны призвал «поджаться, поторопиться». «У нас же есть предприятия, которые в этом году вышли на программу 2024 года, они с опережением идут. Так и здесь надо организовать работу», – поставил задачу Шойгу.

    Директор завода Александр Панасенко сообщил руководителю Минобороны, что на предприятии «научились делать все». Есть, по его словам, замены головной части, имеется практический опыт ремонта хвостовой части, а также ремонта булей, что является самым сложным ремонтом.

    На Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова, как сообщили в Минобороны, глава военного ведомства проинспектировал летно-испытательную станцию и цех окончательной сборки продукции предприятия, которое входит в состав ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и осуществляет серийный выпуск, ремонт и модернизацию Су-34.

    Ранее Шойгу сообщал, что в 2023 году российская оборонная промышленность увеличила выпуск боеприпасов более чем в десять раз по сравнению с началом 2022 года.

    Коментарии (46)
    6 октября 2023, 07:00
    ЧФ отразил атаку безэкипажных катеров в районе Северного мола Севастополя

    Глава Севастополя Развожаев: ЧФ в пятницу ночью отразил атаку двух безэкипажных морских катеров в районе Северного мола

    ЧФ отразил атаку безэкипажных катеров в районе Северного мола Севастополя
    @ Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Силы Черноморского флота (ЧФ) в пятницу ночью отразили атаку двух безэкипажных морских катеров в районе Северного мола Севастополя, сообщил глава города Михаил Развожаев.

    Губернатор пояснил в своем Telegram-канале около 4.00 пятницы, что громкие звуки, которые слышны в районе Северного мола, – это расчеты противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота, по предварительный информации: отражают атаку двух безэкипажных морских катеров.

    Напомним, 15 сентября Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера ВСУ в юго-западной части Черного моря.

    Коментарии (13)
    6 октября 2023, 20:15
    Украинцам оставили два пункта пропуска для въезда в Россию
    Украинцам оставили два пункта пропуска для въезда в Россию
    @ pskov.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Для украинских граждан вводится особый порядок въезда на территорию Российской Федерации, соответствующее распоряжение отдало российское правительство.

    Украинские граждане с 16 октября смогут въезжать в Россию только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области, а также через воздушный пункт пропуска в аэропорту Шереметьево в Москве, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Отмечается, что эта мера вводится на время, она предназначена для обеспечения безопасности россиян в сложившейся ситуации.

    При этом мера не распространяется на граждан Украины младше 14 лет, а также детей до 14 лет в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государства.

    Для украинских граждан в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также в зоне СВО порядок въезда в Россию сохраняется. Они въезжают на территорию страны через пункты пропуска на административной границе между новыми регионами и сопредельными территориями.

    Коментарии (6)
    6 октября 2023, 09:10
    На Украине придумали новый способ скрыться от мобилизации

    На Украине начали продавать свидетельство о смерти и устраивать ложные похороны, чтобы избежать мобилизации

    Tекст: Ольга Никитина

    В даркнете появились предложения для украинских граждан купить свидетельство о смерти, чтобы избежать мобилизации.

    Продавцы обещают выдать потенциальным покупателям официальное свидетельство о смерти, гарантируя «проводку по всем базам». При необходимости могут даже организовать ложные похороны, передает РИА «Новости».

    Полный пакет документов позволит семье получить компенсацию за «убитого» родственника. Стоимость услуги, как сообщают авторы объявления, составит 10 тыс. долларов.

    Ранее представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин заявил, что каждый мужчина на Украине должен понять, что ему, скорее всего, придется воевать.

    Коментарии (7)
    6 октября 2023, 13:10
    Канадец отказался жать Трюдо руку

    Канадец раскритиковал премьера Трюдо за помощь Украине и отказался жать ему руку

    Канадец отказался жать Трюдо руку
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на встрече с жителями страны обменялся рукопожатиями с некоторыми из собравшихся, однако один из канадцев жать руку премьеру отказался.

    Канадец осудил Трюдо за помощь Украине и заявил, что тот «потерял страну». По его словам, помощь со стороны властей Канады оказывается «парню» на Украине (Владимиру Зеленскому), который «убивает собственную страну», передает канал «360» со ссылкой на видео инцидента, которое появилось в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).

    Трюдо попытался ответить на критику, назвав все прозвучавшие в свой адрес заявления «российской пропагандой». По его словам, так считать может якобы лишь человек, который слушал президента России Владимира Путина.

    «Никакого Путина в Канаде слушать невозможно, так как ты запретил любое инакомыслие», – отреагировал канадец, раскритиковав премьер-министра за тотальную цензуру в СМИ.

    О том, что Трюдо уничтожает в Канаде свободу слова, ранее также заявлял американский предприниматель Илон Маск.

    Напомним, в сентябре Трюдо оказался в центре громкого скандала из-за чествования украинского нациста в канадском парламенте. Попытки канадского премьера оправдаться в Москве назвали жалкими.

    Коментарии (11)
    6 октября 2023, 22:35
    Лукашенко: Зеленский понимает, что его кинули
    Лукашенко: Зеленский понимает, что его кинули
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Никитин

    Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя «абсолютно правильно», требуя от Запада выполнения договоренностей.

    Лидер Белоруссии отметил, что Зеленского в последнее время часто упрекают, что он «попрошайка, такой-сякой, себя ведет несолидно-непорядочно». «Я должен сказать вам, что Зеленский ведет себя абсолютно правильно», – приводит RT слова Лукашенко в видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом «Пул Первого».

    По словам главы Белоруссии, украинская сторона перед началом конфликта готовилась к активным оборонным действиям в Донбассе и создавала там эшелонированную оборону. Затем, по словам Лукашенко, американцы пообещали Зеленскому «деньги, вооружение и все прочее», а также широкую поддержку и сказали: «Володя, мы будем воевать, мы тебе сделаем все», потребовав от Киева «воевать до последнего украинца».

    Глава Белоруссии подчеркнул, что таким образом США распределили роли. Лукашенко отметил, что Зеленский согласился на такие условия и «воюет до последнего украинца», а на Западе то, что обещали, или не вовремя делают, или не дают обещанное, или передают «старье», чтобы утилизировать. По словам Лукашенко, Зеленский понимает, что его кинули.

    Лидер Белоруссии подчеркнул, что коллективный Запад не выполняет договоренности, которые дал Зеленскому. «Поэтому Владимир Александрович им говорит: «Негодяи, почему вы не делаете то, что обещали?» Он едет и от них требует. Правильно он поступает? Правильно. Договоренность была», – заявил Лукашенко.

    Ранее Лукашенко заявил, что ВСУ увязли в «контрнаступлении».

    Коментарии (14)
    6 октября 2023, 11:12
    Силы России взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении

    Рогов: Силы России взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении

    Силы России взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении и продвинулись на несколько сотен метров около Старомайорского, Приютного и Урожайного, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, ВС России продвинулись возле Урожайного и Старомайорского, освободив по несколько сотен метров и взяв несколько вражеских опорников. Враг выбит с позиций, на которых закрепился накануне, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что на севере от Приютного российские силы также продвинулись, в итоге после нескольких неудачных атак на этом направлении ВСУ отказались от активных действий.

    Ранее Рогов рассказал, что российские подразделения на несколько сотен метров продвинулись на Ореховском направлении около Работино и Вербового, а также на Времевском направлении у Урожайного.

    Коментарии (3)
    6 октября 2023, 15:14
    Лукашенко: Киев увяз в контрнаступлении

    Лукашенко заявил, что Киев увяз в контрнаступлении

    Лукашенко: Киев увяз в контрнаступлении
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев увяз в контрнаступлении, а США торопят его.

    По словам Лукашенко, США упрекают Киев в медленном контрнаступлении и посылают недвусмысленные сигналы, передает РИА «Новости».

    «Содержание этого сигнала заключается в том, что «ребята, побыстрее, масштабнее наступайте, и побольше туда молодежи бросайте», – сказал глава Белоруссии.

    По мнению Лукашенко, ВСУ «увязли в своем контрнаступлении», фронт и линия соприкосновения стоят на месте. «Первый этап провалился, сейчас они готовят второй этап, обозначили 4-8 недель», – добавил президент.

    Ранее западные СМИ писали о том, что на Западе начали уставать от конфликта на Украине, поворотным моментом может стать провал контрнаступления ВСУ.

    Коментарии (3)
    6 октября 2023, 12:08
    Политолог оценил шансы Трампа занять пост спикера Палаты представителей США

    Политолог Межуев: Джим Джордан будет придерживаться вектора Трампа при назначении на пост спикера Палаты представителей США

    Политолог оценил шансы Трампа занять пост спикера Палаты представителей США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Маловероятно, что Дональда Трампа утвердят на пост спикера Палаты представителей. Скорее всего, должность займет его ярый сторонник Джим Джордан. Таким образом, влияние экс-президента на орган в любом случае будет колоссальным. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Борис Межуев. Ранее Дональд Трамп выразил готовность занять пост спикера Палаты представителей США.

    «Соглашаясь занять пост спикера Палаты представителей, Дональд Трамп как бы говорит американскому обществу, что на него можно положиться. Он не бежит от ответственности и готов работать на благо страны в особо сложных условиях. Учитывая, что в следующем году в США состоятся президентские выборы, это хорошая возможность переманить избирателей на свою сторону», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук.

    «Тем не менее, в реальности шансы Трампа занять пост спикера крайне малы. Для утверждения за кандидата должны проголосовать большинство членов Палаты, чего в его случае будет очень сложно добиться. Даже внутри Республиканской партии не все готовы поддержать экс-президента Штатов», – подчеркивает собеседник.

    «Примечательно, что даже если Трамп станет спикером, это никак не отразится на его судебных разбирательствах. Однако экс-президент наверняка попытается в очередной раз инициировать процессы в отношении Хантера Байдена», – полагает эксперт.

    «Он также будет настаивать на более тщательном изучении штурма Капитолия. Все это крайне опасные темы для демократов, и их рассмотрение способно еще больше политизировать действующую судебную систему. Раскол в правительственной верхушке Америки усугубится, и ситуация достигнет невиданного накала», – считает Межуев.

    «Что касается Украины, то Трамп приложит максимум усилий для того, чтобы снизить финансирование ВСУ. Однако этот исход ждет офис Зеленского и без вмешательства экс-президента США. Сейчас тема стала очень токсичной для внутриполитической среды Штатов. Раздувать ее больше невыгодно и многие не хотят ввязываться в эту опасную игру», – акцентирует собеседник.

    «Напомню, что даже демократы проголосовали за отставку Кевина Маккарти, хотя он достаточно сильно помогал им лоббировать интересы Украины. Это означает, что правительство страны прошло своеобразную точку невозврата, и прежних объемов помощи ВСУ мы уже не увидим», – подчеркивает эксперт.

    «И все же более вероятной кандидатурой на пост спикера Палаты представителей выглядит республиканец Джим Джордан. Он является ярым сторонником Трампа, полностью солидарен с ним по вопросам взаимодействия с офисом Зеленского и настаивает на расследованиях в отношении действующего президента Джо Байдена и его семьи. Партия отчаянно нуждается в подобных кадрах», – резюмирует Межуев.

    Ранее Дональд Трамп выразил готовность занять пост спикера Палаты представителей США. Об этом сообщают Fox News. Подчеркивается, что экс-президент Штатов согласен вступить в должность на некоторый срок в том случае, если республиканцы не сумеют найти другого кандидата.

    «Я иду на это не потому, что хочу. Я сделаю это, если это будет необходимо», – прокомментировал ситуацию Трамп. По его словам, «ради партии» он вполне способен занять кресло спикера на «30, 60 или 90 дней». При этом он подчеркнул, что основное внимание в настоящий момент ему бы хотелось уделять президентской кампании.

    Вместе с тем, Дональд Трамп объявил о своей поддержке на вакантный пост члена Палаты представителей Джима Джордана. Об этом пишет Politico. Отмечается, что подобное заявление способно помочь «разобраться в бурной гонке» за должность спикера. Считается, что это назначение выглядит более реалистичным, чем приход экс-президента США на лидирующие позиции в органе.

    Издание напоминает, что Джордан является близким союзником Трампа, активно занимавшимся расследованиями в отношении Джо Байдена. При этом он называется одним из «наиболее консервативных» политиков, которые рассматриваются в качестве претендента на освободившийся пост.

    Ранее спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти был отправлен в отставку. Такое решение принято впервые за всю историю страны. Предложение об отстранении политика с должности поддержали 216 человек, 210 парламентариев высказались против.

    Коментарии (2)
    6 октября 2023, 20:24
    Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия запросила провести на следующей неделе заседание Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по поставкам оружия Киеву.

    Россия запросила проведение заседания СБ ООН по поставкам западного оружия на Украину на 13 октября, сообщил Полянский в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что Россия сделала запрос после того, как «украинцы и поддержавшие их западники запросили заседание в связи с ракетным ударом по селу Гроза в Харьковской области», которое пройдет 9 октября.

    «Поскольку мы традиционно не даем западникам беспрепятственно раскручивать свои нарративы на площадке СБ, мы немедленно запросили заседание по поставкам западного оружия на Украину, которое состоится в 15.00 по Нью-Йорку (22.00 мск) в пятницу, 13 октября», – написал Полянский.

    Ранее посла России в Вене вызвали в австрийский МИД в связи с обстрелом поселка Гроза в Харьковской области.

    Коментарии (7)
    Главное
    Лукашенко: Зеленский понимает, что его кинули
    СМИ допустили участие СБУ в нападении на лидера немецкой партии АдГ
    В Минэнерго допустили снятие запрета на экспорт бензина из России
    Трудовые мигранты из Узбекистана получат российские соцгарантии
    Захарова назвала причину вызова посла Кипра в МИД
    В Госдуме исключили блокировку Telegram в России
    Дизайнер Лебедев приехал в Чечню и извинился перед Кадыровым

    Запад признал превосходство России в мирном атоме

    Россия помогла создать в Бангладеш целую новую отрасль – атомную энергетику. Мировые атомные эксперты, по сути, признали не просто наши успехи, а превосходство России в атомной сфере над американскими и французскими конкурентами. Им просто не под силу так быстро построить АЭС, да еще и полностью обслуживать все ее процессы. Подробности

    Перейти в раздел

    Путин очертил правила нового миропорядка

    В ходе юбилейного заседания дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил о том, что цивилизационный подход к международным отношениям позволит выстроить справедливый миропорядок. Президент предложил шесть основных принципов будущего мироустройства. В чем они заключается? Подробности

    Перейти в раздел

    Новая база в Абхазии усилит господство России на Черном море

    Россия и Абхазия подписали соглашение о создании в Очамчирской бухте пункта постоянного базирования российских военных кораблей. Планы по созданию этого пункта появились более десяти лет назад, но только сейчас проект будет реализован. Благодаря этому Россия сможет не только рассредоточить свои корабли и усилить безопасность двух стран, но и решать другие задачи в черноморской акватории. Какие корабли появятся в новом пункте и как это отразится на ситуации в регионе? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа выкручивает руки «пророссийскому» победителю выборов в Словакии

    Страны ЕС очнулись после первого шока, вызванного победой на выборах в Словакии Роберта Фицо – человека, который считается одним из самых пророссийских европейских политиков. Словакия немедленно столкнулась с целым рядом ограничений, введенных ее соседями. О чем идет речь и почему в этом контексте в ЕС все время упоминают Россию? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина рассорила руководство ЕС

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Шарль Мишель устроили перепалку из-за Украины, правда, заочную. Обвиняя друг друга в превышении полномочий, они не могут договориться о том, когда именно Киев возьмут в ЕС. Чья возьмет?

    • Украинцам пришла пора расплачиваться

      Правительство Украины отменяет свое решение, которое призвано было спасти финансовую систему страны в условиях СВО. Курс гривны отправлен в свободное падение, потому что так нужно главным спонсорам режима Владимира Зеленского. Расходы на его поддержку Запад возместит за счет простых украинцев.

    • Главный враг Зеленского в США

      События в Конгрессе США развиваются по худшему для Украины сценарию. Из-за отказа части республиканцев финансировать ВСУ свой пост потерял спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, и это первый такой случай в истории США. Инициатор отставки – соратник Дональда Трампа Мэтт Гетц, ставший самым эффективным врагом Владимира Зеленского в Вашингтоне.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............