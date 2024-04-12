Как Франция будет ковать оружие против России

Tекст: Валерия Вербинина

Президент Франции Эммануэль Макрон отправился в город Бержерак (департамент Дордонь), где с помпой заложил первый камень строящегося завода, который должен начать работу уже в следующем году. Глава французского государства посетил глубокую провинцию вовсе не для того, чтобы открыть производство автомобилей, детских игрушек или еще чего-нибудь мирного. Нет, завод, о котором идет речь, будет производить порох.

Как пишет Le Parisien, «президент, который закладывает первый камень порохового завода – еще недавно нечто подобное казалось бы анахронизмом». Пикантность ситуации придает то, что в Бержераке уже был свой пороховой завод, аж со времен Первой мировой войны – с 1915 года.

В 2007 году, однако, он был разобран за недостатком заказов – то есть достаточного количества вооруженных конфликтов. Однако происходящее на Украине открыло для французской военной промышленности богатые перспективы. И более того, президент уверенно заговорил о том, что Франции нужна «экономика войны». Потому что нужно поддерживать Украину, потому что Россия не должна выиграть, потому что «победа России – это конец европейской безопасности».

Впервые Макрон упомянул об «экономике войны» еще в июне 2022-го. Как разъяснил бывший министр Жан-Франсуа Копе в своей статье для L’Express, «это разновидность экономики, в которой по определению все, что связано с обороной, а также военно-промышленный комплекс становятся главнейшим приоритетом нации». Но, к примеру, генерал Патрик Дютартр считает термин «избыточным» и предпочитает употреблять выражение «мобилизация экономики», целью которой является «стратегическая автономия Европы» в военном отношении.

14 марта этого года Макрон сделал другое заявление: сегодня во Франции «нет промышленности, которая соответствовала бы нуждам войны высокой интенсивности». Да, есть некоторое количество известных производителей – к примеру, Thales, Safran, Dassault, но их мощностей по производству оружия недостаточно.

И как прозрачно дает понять Копе, «государство не дало никакого импульса, чтобы мобилизовать ресурсы страны». Речь здесь идет не только о прямых инвестициях в сектор, как можно было бы подумать, но и о налоговых послаблениях и решении специфических проблем, с которыми приходится иметь дело производителям оружия.

Однако сейчас в присутствии производителей оружия Макрон сделал очередное громкое заявление. По его мнению, «геополитические, геостратегические изменения таковы, что военно-промышленный комплекс будет играть все более важную роль».

«Мир, о котором мы говорим, не станет прежним, если завтра конфликт (на Украине) закончится, потому что Россия активно перевооружается и потому что, как вы видите, повсюду в Европе растут военные расходы и соответствующие заказы», – добавил французский президент.

Строящийся завод в Бержераке принадлежит концерну Eurenco, европейскому лидеру в области производства пороха и взрывчатых веществ. Открытие завода запланировано на начало 2025 года, и он, как предполагается, будет производить 1200 тонн пороха в год.

Генеральный директор Eurenco Тьерри Франку не отрицает, что его группа получила заказы аж до 2030 года включительно, и только за последние шесть месяцев ей заплатили за них 1,2 млрд евро. Как заметил Макрон, «релокализация производства пороха, которого действительно на какое-то время перестали производить в стране, показывает, что в промышленности все возможно».

Также во Франции вновь было начато производство авиабомб калибра 250 кг. Как сообщил генеральный директор компании Aresia Брюно Берте, «мы осуществляем производство по двум контрактам на экспорт, по которым мы должны произвести несколько сотен бомб». В данном случае государство не стоит за заказами, но оказало предприятию поддержку через министерство обороны, чтобы ускорить процесс сертификации готовой продукции.

От производителей оружия президент Макрон недвусмысленно требует «ускорить, увеличить» количество выпускаемого вооружения.

Сюда входят не только поставщики собственно военной продукции, но и такая фирма, как «Обер и Дюваль», которая производит специфические виды стали, используемые в производстве подлодок, гаубиц «Цезарь» и самолетов. В 2023 году французское правительство сделало заказов военно-промышленному комплексу на сумму 20 млрд евро, что на треть больше, чем в предыдущие годы, кроме того, растет количество экспортных контрактов.

Особым спросом пользуются противотанковые комплексы MMP, снаряды, самолеты «Мистраль», авиационные ракеты класса «воздух – воздух» MICA NG, зенитные ракеты Aster. Концерн KNDS в три раза увеличил количество производимых гаубиц «Цезарь», одновременно выстроив производственный цикл таким образом, что производство теперь идет в два раза быстрее. MBDA обещает увеличить производство ракет Aster на 50% к 2026 году, что является, по мнению министерства обороны, все еще недостаточным. Со своей стороны концерн Dassault пообещал удвоить выпуск самолетов Rafale.

«Франция должна показать пример Европе, но также нужно, чтобы вся Европа мобилизовалась, – заметил генерал Дютартр. – Мы недооцениваем важность Европы, в ней живет 500 млн человек, против 147 млн в России. Наш ВВП в семь раз больше российского. Сейчас у нас нет выбора… Нам нужно иметь оборону, достаточную для конфликта высокой интенсивности, которого, конечно, никто не хочет».

Генералу, как старому военному, простительно питать надежду, что вся Европа в едином порыве побежит сражаться с русскими. Однако многие считают, что цели Макрона, заточенные не на мотивацию воевать, а на мотивацию торговать, куда более реалистичны. Как заметила эксперт Катарина Джокич, «Франция пользуется тем, что мировой спрос (на вооружение) растет, и стимулирует свой военно-промышленный комплекс, развивая экспорт».

Как считает уже упомянутый выше Копе, президент Французской республики умело манипулирует общественным вниманием, выпячивая то одну, то другую тему. Сейчас он разыгрывает этакого сильного лидера, прекрасно понимая, что на полноценную военную экономику у Франции нет ни средств, ни достаточного количества военных.

Тем не менее он уже сделал свой выбор: «война слов, но не военная экономика. Избранная им стратегия щедро питает информационные цепочки, но не цепочки производства или поставок», – пишет Копе. И поскольку конфликт на Украине является источником для обогащения французских оружейников, они сделают все для того, чтобы он тянулся как можно дольше.