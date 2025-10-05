Бундестаг собрался обсудить законопроект о военной службе в Германии

DPA: Бундестаг на следующей неделе обсудит законопроект о военной службе в ФРГ

Tекст: Антон Антонов

Представитель СДПГ сообщил, что лидеры коалиционных фракций достигли согласия о проведении дебатов. Он отметил: «Мы стремимся к скорейшему принятию закона о военной службе, который будет соответствовать сохраняющейся напряженной ситуации с безопасностью».

Представитель ХДС/ХСС также подтвердил, что обе стороны ведут плодотворные переговоры после коалиционной встречи в Вюрцбурге в конце августа. Он подчеркнул, что «лидеры двух парламентских фракций несколько дней назад договорились, что первые дебаты в Бундестаге состоятся через неделю», передает ТАСС со ссылкой на DPA.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее фракция ХДС/ХСС заблокировала обсуждение инициированного Минобороны ФРГ законопроекта об изменениях в системе военной службы. Законопроект предусматривает внедрение добровольной службы по шведской модели с обязательным медицинским освидетельствованием для всех выпускников школ. Документ также допускает возможность возвращения всеобщего призыва при необходимости.