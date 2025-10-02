  • Новость часаПутин назвал пиратством задержание танкера Францией
    Как инвалидам СВО бесплатно улучшают жилье
    Путин назвал погибшего на СВО американца Глосса русским солдатом
    Российские военные выбили ВСУ из Отрадного в Харьковской области
    Суд удовлетворил иск «Союзмультфильма» о правах на крокодила Гену
    Путин ответил Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»
    Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире
    Путин описал политику США по закупкам нефти России поговоркой о Юпитере и быке
    Путин объяснил полеты военных самолетов над Балтикой без транспондеров
    Путин назвал Евросоюз затухающим центром
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов В борьбе с подростковой преступностью поможет опыт Сингапура

    В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.

    Борис Акимов Борис Акимов Постмодерн – это деменция человечества

    Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Камчатка-блюз» на фоне толп туристов

    Я потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 1990-е. Это два совершенно разных города.

    2 октября 2025, 22:42 • Новости дня

    Консерваторы заблокировали чтение закона о новой военной службе

    ХДС/ХСС не допустили рассмотрение законопроекта о добровольной военной службе

    Tекст: Денис Тельманов

    В Бундестаге не состоялось обсуждение реформы армии из-за несогласия оппозиции, требующей обязательной воинской службы, а не добровольной системы.

    Фракция ХДС/ХСС заблокировала обсуждение инициированного минобороны ФРГ законопроекта об изменениях в системе военной службы, передает Bild.

    Первая дискуссия по документу должна была пройти 9 октября, однако консерваторы настояли на его исключении из повестки текущей сессии.

    Представители ХДС/ХСС заявили изданию: «Мы отложили его, так как законопроект недостаточным образом учитывает текущую ситуацию с безопасностью. В вопросе воинской повинности сейчас не может быть половинчатых решений».

    Социал-демократы выразили недовольство позицией коллег по коалиции. Вопрос будущего формата военной службы в стране остается одним из главных источников разногласий между партиями с начала работы нынешнего кабинета.

    СДПГ настаивает на добровольности службы, а ХДС/ХСС требует возобновления обязательного призыва, считая это единственным способом укомплектовать армию.

    Законопроект министра обороны Писториуса предусматривает добровольную службу по шведской модели: обязательное медицинское освидетельствование для всех выпускников школ и подача заявления мужчинами от 18 до 25 лет о готовности служить. Документ допускает возможность возвращения всеобщего призыва при необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии подготовили новый законопроект для увеличения численности бундесвера до 460 тыс. человек, предусматривающий анкетирование молодых мужчин и возможность возвращения призыва.

    Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон намеренно очерняет образ России для оправдания возможного направления французских военных на Украину.

    Польша заявила о планах создать самую сильную армию в Европе, однако в реализации этих планов у нее есть серьезный конкурент – Германия, чей канцлер Фридрих Мерц намерен сделать страну военным лидером Евросоюза, что, по мнению экспертов, способно подорвать хрупкий баланс в Европе.

    2 октября 2025, 02:21 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о «новом подходе к санкциям» против России
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз планирует отказаться от поэтапного ужесточения ограничений и перейти к более суровым санкциям против России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    После неформального саммита ЕС в Дании фон дер Ляйен заявила, что пришло время «еще больше увеличить давление» на Россию, передает РИА «Новости».

    «И с этой целью мы предложили новый подход к санкциям», – сказала глава ЕК, пояснив, что вместо прежней системы санкций, которые вводились поэтапно, предлагается существенно более жесткие ограничения, особенно в сферах энергетики, финансовых услуг и торговли. «И это в 19-м пакете санкций, который обсуждается прямо сейчас», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия представила предложения по новым санкциям. ЕС захотел ввести ограничения на поездки всех сотрудников дипмиссий России. Евросоюз обсуждает введение ограничений для европейских компаний по вложению средств в особые экономические зоны на территории России. Еврокомиссия планирует отказаться от закупок СПГ из России к 2026 году. Стало известно о планах ЕС ввести санкции против компаний Китая, Индии и Киргизии.

    2 октября 2025, 11:07 • Новости дня
    Бельгия потребовала юридических гарантий всего ЕС для изъятия активов России

    Бельгия отказалась изымать активы России без юридических гарантий всех лидеров ЕС

    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бельгия отказалась изымать активы России, потребовав подписи лидеров всех стран ЕС под обязательством разделить финансовые риски королевства, заявил премьер страны Барт Де Вевер.

    Бельгия отказалась изымать российские активы без подписей лидеров всех стран Евросоюза под обязательством разделить финансовые риски, передает ТАСС.

    Премьер-министр королевства Барт Де Вевер пояснил, что Бельгия требует полных юридических гарантий от всех партнеров по ЕС перед принятием решения об экспроприации.

    Он подчеркнул, что сообщил своим коллегам о необходимости письменных обязательств, предусматривающих совместную ответственность за возможные финансовые последствия.

    По словам Де Вевера, Бельгия выступает против одностороннего присвоения активов, находящихся в Euroclear, так как эти средства приносят доход и поступления в бюджет страны.

    Риски для Бельгии, по его словам, связаны с вероятностью судебных исков со стороны России, которые могут привести к массовому изъятию бельгийских активов за пределами ЕС в качестве компенсации.

    Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею предоставления кредита Украине за счет российских средств.

    Президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в законности использования замороженных российских активов для выдачи крупного кредита Киеву.

    Лидеры стран Евросоюза на встрече в Копенгагене поручили Еврокомиссии дополнительно изучить последствия идеи изъятия замороженных российских активов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия даст жесткий ответ в случае хищения ее активов Евросоюзом.

    2 октября 2025, 18:10 • Видео
    Ради Зеленского пойдут на ограбление века

    Фонд, созданный для закупок Украиной американского оружия, перестал пополняться. Так Евросоюз подошел к шагу, который давно откладывал – к изъятию российских активов.

    2 октября 2025, 04:26 • Новости дня
    Стало известно о тупике на саммите Евросоюза в Копенгагене

    Politico заявила о тупике на саммите глав стран Евросоюза в Копенгагене

    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Неформальный саммит глав стран Евросоюза в Копенгагене не смог решить большинство ключевых вопросов, пишет Politico.

    Как заявила Politico, встреча проходила на фоне инцидентов с дронами и самолетами в ряде европейских стран, а также в условиях роста угрозы «гибридных атак», передает РИА «Новости».

    «Давняя европейская проблема, заключающаяся в разговорах о кризисе вместо его решения, снова вернулась в среду», – заявило издание, добавив, что «саммит зашел в знакомый тупик».

    Politico отмечает, что обсуждение вопросов обороны заняло четыре часа, что оказалось вдвое больше запланированного времени. Однако, несмотря на продолжительные разговоры, по сути ключевые вопросы так и не были решены, «существенного было мало».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о «новом подходе к санкциям» против России после неформального саммита ЕС в Дании.

    2 октября 2025, 20:59 • Новости дня
    Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире

    Путин: Российская армия является самой боеспособной в мире

    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия сегодня является самой боеспособной армией в мире, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии форума «Валдай».

    По словам главы государства, он не преувеличивает и не занимается хвастовством, оценивая уровень подготовки и технические возможности Вооруженных сил России. Он добавил, что российские военные умеют не только применять современные вооружения, но и быстро внедрять новые разработки на линию фронта.

    «Без всякого преувеличения, – это не гипербола, не хвастовство – я думаю, что на сегодняшний день российская армия является самой боеспособной армией и по выучке личного состава, и по техническим возможностям, по умению их применять и модернизировать, и поставлять на линию фронта новые образцы вооружения, и даже по тактике ведения боевых действий», – приводит слова Путина Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин заявил об уверенном продвижении войск России вперед в ходе СВО.

    2 октября 2025, 21:32 • Новости дня
    Путин назвал Евросоюз затухающим центром

    Путин: Евросоюз является мощным, но затухающим центром

    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз – очень мощное объединение, с большим, огромным потенциалом, это мощный цивилизационный центр, но затухающий центр, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».

    На пленарной сессии «Валдая» Владимир Путин заявил, что Евросоюз представляет собой очень мощное объединение с огромным потенциалом, передает ТАСС.

    «Это очень мощное объединение, с большим, огромным потенциалом, это мощный цивилизационный центр, но затухающий центр. Это, мне кажется, очевидные вещи», – отметил Путин.

    «И дело даже не в том, что в локомотиве европейской экономики, в Германии, мы наблюдаем стагнацию уже не первый год, на следующий год стагнация вроде тоже намечается. И дело не в том, что французская экономика сталкивается с огромными проблемами, с дефицитом бюджета и с растущим долгом, а дело в том, что вот эти фундаментальные вещи, связанные с европейской идентичностью, исчезают», – заявил президент.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал психологическую стойкость России ее главным преимуществом в противостоянии с Европой.

    Путин также пообещал дать убедительный ответ на милитаризацию Европы.

    2 октября 2025, 11:24 • Новости дня
    Премьер Бельгии предложил «коалиции желающих» стать «коалицией платящих»

    Премьер Бельгии Де Вер призвал «коалицию желающих» стать «коалицией платящих»

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предложил странам Запада сформировать «коалицию платящих» для поддержки Украины вместо нынешней «коалиции желающих».

    По словам Де Вевера, если все страны коалиции примут участие в финансировании, необходимости в экспроприации российских активов не возникнет, передает ТАСС.

    Он подчеркнул позицию Бельгии против изъятия замороженных российских активов, отметив, что страна не получила от других государств Евросоюза гарантий по разделению финансовых рисков. В случае присвоения активов, замороженных на площадке Euroclear в бельгийской юрисдикции, Бельгия может столкнуться с серьезными финансовыми последствиями. По оценке Де Вевера, речь идет примерно о 200 млрд евро российских суверенных активов.

    Де Вевер заявил: «Коалиция желающих должна превратиться в коалицию платящих». Он объяснил, что именно это избавит страны от необходимости изымать российские средства.

    Ранее Бельгия отказалась изымать российские активы без письменных гарантий разделения финансовых рисков со стороны всех стран Евросоюза.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею предоставления кредита на Украину за счет российских средств.

    Лидеры стран Евросоюза на встрече в Копенгагене поручили Еврокомиссии провести дополнительное изучение последствий возможного изъятия замороженных российских активов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что в случае хищения российских активов Евросоюзом Россия даст жесткий ответ.

    2 октября 2025, 14:21 • Новости дня
    МИД осудил выдвижение Бербок на пост главы Генассамблеи ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение Германии выдвинуть Анналену Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН вызвало резкую критику со стороны МИД.

    В опубликованном докладе российского внешнеполитического ведомства о действиях (бездействии) властей Италии, ФРГ и Японии, в результате которых разрушается и фальсифицируется история, оправдываются фашизм и его пособники, подчеркивается, что этот шаг воспринимается как неуважение к истории и ценностям ООН, передает ТАСС.

    «В год 80-летия Великой Победы над фашистской Германией на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, созданной после Второй мировой войны и категорически и бесповоротно осудившей фашизм, выдвинута экс-глава МИД ФРГ Бербок, которая пришла к власти с идеями оголтелого, дремучего реваншизма и делает свою карьеру на поддержке и реабилитации нацизма», – сказано в докладе.

    В документе отмечается, что решение властей Германии номинировать Бербок расценивается российской стороной как «плевок» в адрес ООН.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала назначение Бербок председателем Генассамблеи ООН и сравнила ее с «дьявольской усмешкой» в год 80-летия Победы.

    2 октября 2025, 05:58 • Новости дня
    Дефицит бюджета общин Германии достиг рекордно высоких показателей

    Tекст: Антон Антонов

    В первом полугодии 2025 года дефицит бюджетов для финансирования общин в Германии достиг рекордных значений, увеличившись почти втрое по сравнению с 2023 годом, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны.

    Дефицит составил 19,7 млрд евро. Федеральное статистическое бюро страны отметило, что такой результат зафиксирован для основных и дополнительных бюджетов общин и объединений общин, за исключением городов-земель, передает РИА «Новости».

    В ведомстве подчеркнули, что в 2024 году дефицит составлял 17,5 млрд евро, а в 2023 году – 7,3 млрд евро. Пресс-служба бюро объяснила рост дефицита тем, что темпы увеличения доходов не успевали за увеличением расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ больше не может позволить себе финансировать существующую систему социального обеспечения.


    2 октября 2025, 09:51 • Новости дня
    ЕС поручил Еврокомиссии изучить последствия изъятия активов России

    Лидеры стран ЕС поручили Еврокомиссии изучить последствия изъятия активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры стран Евросоюза на встрече в Копенгагене поручили Еврокомиссии дополнительно изучить последствия идеи изъятия замороженных российских активов, сообщила газета Financial Times (FT).

    По данным Financial Times, лидеры стран Европейского союза поручили Еврокомиссии дополнительно изучить последствия возможного изъятия замороженных российских активов, передает ТАСС.

    Встреча, на которой обсуждался этот вопрос, прошла в Копенгагене. В результате, как отмечают европейские чиновники, на следующем саммите в Брюсселе в конце октября эта тема вряд ли будет вынесена на обсуждение.

    По данным FT, 1 октября на встрече лидеры ЕС заявили, что готовы рассматривать общий принцип использования российских активов для предоставления Украине кредита. Однако они считают необходимым провести дополнительный анализ правовых и налоговых последствий такой меры. Чиновники подчеркивают, что данное решение потребует серьезной подготовительной работы, и официальное юридическое предложение вряд ли будет готово к следующей встрече.

    В Европе заблокировано чуть более 200 млрд евро суверенных активов России, большая часть которых находится на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий Euroclear выступает против экспроприации этих средств, предупреждая, что это может привести к встречным судебным искам России о взыскании европейских или бельгийских активов в других странах.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в законности использования замороженных российских активов для выдачи крупного кредита Киеву.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что не все страны Евросоюза поддерживают инициативу предоставления Украине так называемого репарационного кредита за счет этих активов.

    Премьер Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею предоставления кредита Украине за счет российских средств.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия даст жесткий ответ в случае хищения ее активов Евросоюзом.

    2 октября 2025, 11:49 • Новости дня
    Журналисты в Копенгагене отвлеклись от Туска ради Орбана

    Туск прервал пресс-подход перед саммитом ЕС из-за интереса журналистов к Орбану

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск был вынужден сделать паузу в общении с прессой перед началом саммита Европейского политического сообщества из-за внимания журналистов к премьеру Венгрии Виктору Орбану.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск был вынужден сделать паузу в общении с прессой перед началом саммита Европейского политического сообщества, передает ТАСС.

    Причиной стала неожиданная заинтересованность журналистов вопросом к находившемуся рядом венгерскому премьеру Виктору Орбану.

    Туск с улыбкой обратился к Орбану словами: «Виктор, они хотят тебя. Они хотят сделать наше совместное фото». Помимо этого польский премьер дал комментарий по поводу ответа Орбана на вопрос о российской угрозе, отметив, что ему нравится, когда «используют его аргументы».

    Встреча лидеров Европейского политического сообщества и неформальный саммит Евросоюза проходят в столице Дании 1–2 октября.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о наличии провоенных инициатив на саммите ЕС и отметил угрозу войны из-за поддержки Украины со стороны Брюсселя.

    Дипломаты сравнили европейское политсообщество с быстрыми свиданиями.

    Орбан отметил, что предстоящий саммит ЕС в Копенгагене из-за обсуждения вопроса членства Украины может превратиться в «бой в клетке».

    2 октября 2025, 12:30 • Новости дня
    Песков сравнил обсуждение ЕС об изъятии активов России с действиями банды

    Песков: Дискуссии в ЕС об изъятии российских активов напоминают поведение банды

    Tекст: Вера Басилая

    Дискуссии о судьбе замороженных российских активов в Евросоюзе напоминают поведение банды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Дискуссии в Евросоюзе о возможном изъятии замороженных российских активов напоминают поведение банды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Это все похоже на такую банду: кто-то стоит на шухере, кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, кричит: «Ребята, давайте вместе нести ответственность». Вот если по-нашему, то вот так это и выглядит», – заявил Песков.

    Песков подчеркнул, что действия Евросоюза по российским активам Москва без ответа не оставит. По его словам, российская сторона намерена сделать все возможное, чтобы «те, кто причастен к этим противоправным действиям, понесли юридическую и иную возможную ответственность».

    Песков заявил, что все должны понимать, что это без ответа не останется.

    Ранее Бельгия потребовала юридических гарантий всего Евросоюза для изъятия активов России.

    Лидеры стран ЕС на встрече в Копенгагене поручили Еврокомиссии дополнительно изучить последствия идеи изъятия замороженных российских активов.

    Песков назвал передачу Киеву доходов от российских активов воровством.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что еврочиновники имеют скрытый замысел при воровстве активов России.

    2 октября 2025, 09:05 • Новости дня
    Дипломаты сравнили Европейское политсообщество с быстрыми свиданиями

    Tекст: Вера Басилая

    Участники Европейского политического сообщества отмечают отсутствие ощутимых результатов за три года его существования и сравнивают формат встреч с быстрыми свиданиями, сообщила газета Politico.

    Европейские дипломаты выразили недовольство эффективностью Европейского политического сообщества (ЕПС), передает РИА «Новости».

    Они отмечают, что за три года существования ЕПС превратилось в площадку для дискуссий по вопросам, уже обсужденным на других международных саммитах, таких как Европейский совет, G7, G20 и НАТО.

    «Мне на ум не приходит ни один конкретный... результат официальной части ЕПС», – заявил один из дипломатов Евросоюза.

    Другой дипломат, представляющий страну, не входящую в ЕС, сравнил встречи ЕПС с быстрыми свиданиями, подчеркнув большое количество мероприятий без глубокой проработки вопросов. Издание отмечает, что ожидания от предстоящей встречи ЕПС в Копенгагене крайне низкие, а лидеры, по мнению источников, лишь повторят уже обсуждавшиеся дискуссии.

    Европейское политсообщество было создано по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в мае 2022 года. В него входят 27 государств ЕС, а также страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Британия, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан. В проект не были включены Россия и Белоруссия.

    Ранее Politico заявила о тупике на саммите глав стран Евросоюза в Копенгагене.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила о «новом подходе к санкциям» против России после неформального саммита ЕС в Дании.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан отметил, что предстоящий саммит ЕС в Копенгагене из-за обсуждения вопроса членства Украины может превратиться в «бой в клетке».

    2 октября 2025, 07:14 • Новости дня
    Минобороны завершило северный завоз грузов в гарнизоны страны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В труднодоступные гарнизоны Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока своевременно доставлено свыше 76 тыс. тонн материальных средств различного назначения, сообщили в Минобороны России.

    Министерство обороны Российской Федерации завершило проведение северного завоза материальных средств в районы Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, передает ТАСС. По данным ведомства, в текущую навигацию в 137 труднодоступных пунктов доставлено свыше 76 тыс.тонн различных грузов, что обеспечит выполнение воинскими частями задач по предназначению и их жизнедеятельность.

    Для перевозки использовали 63 морских и речных судна, 11 самолетов военно-транспортной авиации и 87 единиц автомобильного транспорта, всего выполнили более 250 рейсов. В ходе северного завоза продолжились работы по ликвидации экологического ущерба в Арктике. На архипелаге Новая Земля в этом году собрано 300 тонн металлолома, а с 2015 года с Арктической зоны вывезено более 32 тыс. тонн. В Минобороны подчеркнули, что мероприятия по очистке архипелага будут продолжены в следующем году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России обновило перечень территорий северного завоза. Из списка исключили Карелию и Тюменскую область. Эти меры объяснили изменением условий транспортного сообщения в данных регионах.

    2 октября 2025, 12:17 • Новости дня
    Bild сообщила о неспособности Германии сбивать дроны над страной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Берлин столкнулся с нехваткой эффективных средств противодействия беспилотникам из-за расформирования армейской ПВО и незавершенной системы защиты, пишет газета Bild.

    Вооруженные силы Германии на данный момент не обладают возможностью сбивать беспилотники над своей территорией, сообщает ТАСС со ссылкой на Bild.

    Газета отмечает, что страна фактически лишена полноценной системы защиты от дронов, поскольку армейские войска противовоздушной обороны были расформированы еще в 2010 году.

    Сейчас разработка новой системы противодействия беспилотникам только ведется. Bild подчеркивает, что сбивать дроны над населенными пунктами и в условиях активного гражданского авиасообщения практически невозможно без угрозы для людей: «Обломки и снаряды могут ранить людей», – приводит газета первую цитату.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Германии предостерег страны НАТО от чрезмерной реакции на инциденты с БПЛА. Немецкие пилоты отметили резкий рост GPS-сбоев на рейсах. Власти Германии заявили о высоком уровне угрозы из-за дронов.

    2 октября 2025, 12:08 • Новости дня
    Орбан обвинил ЕС в убытках Венгрии из-за антироссийских санкций

    Орбан заявил о тяжелых последствиях антироссийских санкций для Венгрии

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрия столкнулась с убытками, инфляцией и высокими ценами на энергоносители, в то время как Евросоюз продолжает выделять десятки миллиардов евро Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Венгрия серьезно пострадала от санкций ЕС против России, сообщил премьер-министр Виктор Орбан, передает ТАСС.

    По словам Орбана, страна столкнулась с убытками, инфляцией и высокими ценами на энергоносители, в то время как Евросоюз продолжает выделять десятки миллиардов евро Украине.

    «Говоря о финансовых издержках конфликта, премьер-министр Орбан отметил, что Венгрия понесла убытки от санкций, инфляции и высоких цен на энергоносители, в то время как ЕС продолжает отправлять десятки миллиардов евро Украине», – приводит слова Орбана госсекретарь по международным коммуникациям и связям в его офисе Золтан Ковач.

    Орбан также отметил, что руководство ЕС заинтересовано в продолжении конфликта на Украине, чтобы сконцентрировать власть и долговые обязательства в своих руках, что, по его мнению, способствует федерализации Европы. Венгрия, несмотря на меньшинство в Брюсселе, представляет интересы простых европейцев, которые хотят мира.

    Премьер-министр отдельно подчеркнул, что украинских военных никто не просил воевать за европейские государства.

    «Это может быть ваша линия обороны, но не наша. Украинцы сражаются не за нас, и мы никогда их об этом не просили», – заявил Орбан.

    Ранее Орбан заявил о наличии провоенных инициатив на саммите ЕС и отметил угрозу войны из-за поддержки Украины со стороны Брюсселя.

    Еврокомиссия предложила принимать решения о продлении антироссийских санкций большинством голосов, чтобы не учитывать мнение Будапешта.

    Венгрия ранее заявила, что не будет способствовать ускорению членства Украины в ЕС.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации