Эксперты предупредили о попытках применить в Абхазии украинский сценарий

Политолог Данилин: Грязные приемы против Гунбы не помешают его победе на выборах в Абхазии

Tекст: Олег Исайченко

«Перед вторым туром президентских выборов в Абхазии развернулась грязная кампания по разжиганию ненависти против армян, русских и абхазов. Также звучат спекуляции о недовольстве голосованием», – отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Это попытки повлиять на результаты электоральной кампании, направленные против Бадры Гунбы. Но разрыв в 10% между ним и Адгуром Ардзинбой сократить практически невозможно. Второй кандидат может только «зацементировать» свой электорат», – отметил он. Спикер уточнил: от нового президента Абхазии зависит развитие партнерства с Москвой, и победа антироссийского кандидата может привести к заморозке отношений.

По мнению директора Института новейших государств Алексея Мартынова, «сторонники Ардзинбы, устроившие переворот в прошлом году, понимают, что электоральным путем ему не победить». На этом фоне он допускает, что оппозиция готовится к срыву голосования или «делигитимации итогов второго тура». «Например, они уже требовали сменить всех членов комиссий. Это попытка сорвать выборы по украинскому сценарию», – подчеркнул он.

Ардзинба и его команда, теряя инициативу, прибегают к нелегитимным методам, далеким от демократии – запугиванию, использованию административного ресурса, давлению на избирком, согласился Владимир Шаповалов, руководитель проектов ЭИСИ. Он напомнил, что глава армянской общины Абхазии Алик Миносян жаловался на прямые призывы к насилию и подрыву межнационального единства. «К слову, провокации прямо или косвенно направлены против России и наших граждан. Мы с тревогой следим за этим», – добавил аналитик.

Гунба – ключевая фигура в диалоге с Москвой, продолжил Александр Малькевич, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. «Он занят реальными проблемами и чаяниями абхазов. Например, Гунба инициировал запуск мощнейшего кадрового проекта «Команда Абхазии», несущего передовые управленческие практики. Понятно, почему он в штыки воспринимается рядом сил и структур республики», – заметил он.

«Гунба победил в шести районах из семи, и в Сухуме. Выбывшие после первого тура кандидаты в большинстве принадлежат лагерю «багапшистов». Их голоса перейдут к Гунбе, а это суммарно 13%», – пояснил политконсультант Сергей Толмачев.

Он отмечает: пока Гунба при сотрудничестве с Москвой обеспечивает реконструкцию аэропорта и решает проблему веерных отключений, «штаб Ардзинбы угрожает этническим армянам, пытается давить на органы правопорядка и ЦИК».

«В Абхазии почти нет политиков и избирателей, которые выступали бы против дружбы с Россией. Независимо от разногласий внутри страны, все основные силы республики объединены внешнеполитической позицией: укреплять связи с Москвой. Это наш исторический выбор», – подчеркнул советник посольства Абхазии в РФ Кан Тания.

Социология подтверждает пророссийский вектор народа Абхазии, согласился Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР). «Эмоции, которые чаще всего испытывают жители республики, когда думают или разговаривают о России – надежда, уверенность и гордость», – привел он данные исследований.

«На этом фоне социологи фиксируют лидирующую позицию Гунбы. Если Москва останется для абхазов особой темой, то Гунба победит. А избрание Ардзинбы – самый нежелательный и опасный сценарий для жителей республики», – указал он.

Напомним,1 марта состоится второй тур досрочных выборов президента Абхазии. В нем примут участие бывший вице-президент Бадра Гунба и представитель оппозиции Адгур Ардзинба. В первом туре кандидаты набрали 46,38% и 36,92% голосов соответственно.

Электоральный эксперт Иван Швелерда в разговоре с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что в республику не пустили опытных наблюдателей из России и предупредил о рисках фальсификаций на выборах. Следственный комитет РФ начал проверку по факту давления на абхазов в ходе голосования.

Прежний президент Абхазии Аслан Бжания 19 ноября 2024 года подал в отставку на фоне внутриполитического противостояния. Вместе с ним пост оставил и премьер Александр Анкваб.