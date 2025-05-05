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Умер депутат Госдумы Качкаев
Депутат Госдумы Качкаев умер в Башкирии
В Башкирии в возрасте 73 лет скончался первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Павел Качкаев.
О кончине сообщил депутат регионального Госсобрания Рустем Ахмадинуров, отметив, что смерть наступила предположительно из-за проблем с сердцем, передает ТАСС.
Глава Башкирии Радий Хабиров подтвердил, что у Качкаева произошла остановка сердца, и выразил соболезнования его родственникам и коллегам.
Павел Качкаев родился в Башкирии в 1951 году, окончил Уфимский авиационный институт. Он занимал различные руководящие должности в регионе, в том числе руководил администрацией одного из районов Уфы, был министром ЖКХ, мэром города и депутатом Госдумы с 2011 года.
В январе скончался бывший народный депутат СССР и экс-депутат Госдумы полковник Виктор Алкснис.