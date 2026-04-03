В Грузии обезврежена банда похитителей россиян

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Преступники проникли в квартиру, которые граждане России снимают в Тбилиси, под предлогом проверки утечки газа в ночное время.

«Применив холодное оружие и угрожая убийством, они ограбили граждан России на 2 тыс. долларов, а также отобрали у них мобильные телефоны и компьютер», – отмечается в сообщении.

Затем бандиты избили россиян и вывезли их на своих машинах в Марнеульский муниципалитет в 50 километрах южнее Тбилиси, угрожая убийством, если те не заплатят 300 тыс. долларов.

Полиция Грузии в результате спецоперации задержала всех семерых злоумышленников в Марнеули и Гори, жизнь граждан России вне опасности.

МВД не уточняет, сколько россиян было похищено.

Устанавливается возможная причастность к этому делу других лиц.