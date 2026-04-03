В Грузии обезврежена банда похитителей россиян
Семь злоумышленников, похитивших граждан России и вымогавших у них деньги, задержаны МВД Грузии в результате оперативно-следственных мероприятий, им грозит до 14 лет лишения свободы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Преступники проникли в квартиру, которые граждане России снимают в Тбилиси, под предлогом проверки утечки газа в ночное время.
«Применив холодное оружие и угрожая убийством, они ограбили граждан России на 2 тыс. долларов, а также отобрали у них мобильные телефоны и компьютер», – отмечается в сообщении.
Затем бандиты избили россиян и вывезли их на своих машинах в Марнеульский муниципалитет в 50 километрах южнее Тбилиси, угрожая убийством, если те не заплатят 300 тыс. долларов.
Полиция Грузии в результате спецоперации задержала всех семерых злоумышленников в Марнеули и Гори, жизнь граждан России вне опасности.
МВД не уточняет, сколько россиян было похищено.
Устанавливается возможная причастность к этому делу других лиц.