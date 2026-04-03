Tекст: Вера Басилая

Издание Daily Express сообщило, что Россия выдвинула ультиматум Владимиру Зеленскому, требуя капитуляции и немедленной сдачи всех территорий Донбасса, находящихся под контролем Киева, в обмен на прекращение активной фазы конфликта, передает РИА «Новости».

В публикации приводится заявление пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова о том, что глава киевского режима должен принять решение о выводе военных из Донбасса уже сегодня.

В то же время, по данным издания, Киев пока отказывается выполнять это требование.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал вывод войск Украины из Донбасса важной частью мирного плана.

Владимир Зеленский заявил, что Москва дала Киеву два месяца на выполнение этого условия, иначе договор могут изменить.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский должен принять решение о выводе украинских войск из Донбасса уже сегодня и еще вчера взять на себя такую ответственность, чтобы остановить эскалацию.