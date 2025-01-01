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Умер Виктор Алкснис
Скончался бывший народный депутат СССР и экс-депутат Госдумы полковник Виктор Алкснис, сообщила его дочь Ирина Алкснис.
«Мой папа, Виктор Имантович Алкснис, скончался», – сообщила она в Telegram-канале «Черный полковник», который вел сам Алкснис.
В октябре 2019 года у Алксниса был обнаружен рак, с тех пор ему провели несколько операций.
У себя в Telegram Ирина Алкснис извинилась «за долгое молчание». «Я даже статьи эти недели не писала. Семейный форс-мажор», – говорится в сообщении.
Виктор Алкснис родился в 1950 году в Кемеровской области, он был внуком замнаркома обороны СССР по авиации, начальника ВВС Красной армии, командарма второго ранга Якова Алксниса. В Риге закончил Рижское высшее военное авиационное инженерное училище имени Я. Алксниса.
Политическую деятельность начал в 1988 году, когда публично выступил против Народного фронта Латвии, ставившего целью выход Латвии из состава СССР. Был народным депутатом СССР, депутатом Верховного Совета Латвии. Активно выступал за сохранение СССР. Принимал участие в октябрьских событиях 1993 года на стороне Съезда народных депутатов. В 2000 и 2003 годах избирался депутатом Госдумы.