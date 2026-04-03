Текслер: Челябинских детей не было в перевернувшихся в Ульяновской области вагонах

Tекст: Алексей Дегтярёв

В составе поезда были четыре организованные группы, всего 60 воспитанников, серьезно пострадавших среди них нет, сказал Текслер, передает РИА «Новости».

«В поезде находились дети театрального коллектива «Экспрессия» центра воспитательной работы «Истоки». В составе группы 11 детей в возрасте от 10 до 14 лет и пятеро взрослых. По имеющимся данным, вагон, в котором они ехали, не переворачивался. Сейчас группа направляется на электричке в Ульяновск», – указал он.

Губернатор отметил, что в поезде также ехал коллектив «Веснушки» ДК Маяковского из поселка Старокамышинск Копейского городского округа: 23 ребенка в возрасте от 10 до 13 лет и четверо взрослых.

По информации министерства образования, у детей нет серьезных травм, их вагон был вторым, а сошедшие с рельсов вагоны располагались в другой части состава. Сопровождающие рассказали, что дети в основном испугались, в дальнейшем их планируют пересадить на другой поезд.

Напомним, пассажиров поезда Москва–Челябинск, сошедшего с рельсов в Ульяновской области, эвакуировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело.