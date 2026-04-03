При сходе с рельсов поезда Челябинск – Москва пострадали 22 человека
Пассажиров поезда Челябинск - Москва, который сошел с рельсов в Ульяновской области, эвакуировали, сообщил глава Челябинской области Алексей Текслер.
Все люди из поезда эвакуированы, никто не погиб, предварительно, два пассажира получили переломы, указал губернатор, передает РИА «Новости».
У одного сломана нога, у второго – ключица. С ушибами обратились 20 человек, в том числе один ребенок с ушибом ноги.
Текслер также отметил, что в сошедшем поезде следовали 157 жителей Челябинской области, среди них 65 детей. До станции Златоуст ехали 17 детей в возрасте от 11 до 17 лет, до станции Челябинск направлялись 48 детей от шести до 17 лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, направлявшийся из Челябинска в Москву пассажирский поезд № 302 в Ульяновской области в районе станции Бряндино сошел с рельсов. Для перевозки пассажиров этого поезда и организации медицинского осмотра на вокзале Ульяновск-Центральный РЖД направили дополнительные вагоны.