    Борис Акимов Борис Акимов Почему «Молодец баба» проиграла «Анне Карениной»

    Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?

    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Хозяин Белого дома снова споткнулся об Иран

    Ситуация Трампа с Ираном напоминает кризис Джимми Картера 1979–1981 годов. Тогда Тегеран захватил 66 американских дипломатов и шантажировал США. Слабость Картера стоила ему дальнейшей карьеры. Рейтинги Трампа тоже падают.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Террор дотянулся до подростков

    Многое из того, что казалось нам теориями заговора, оказалось не просто правдой, а прозой жизни. Сегодня нам угрожают террористические ячейки, у которых есть кураторы, есть схроны с оружием. И есть молодые люди, отравленные больными идеями.

    3 апреля 2026, 11:15 • Новости дня

    Администрация США сохранила пошлину 200% на российский алюминий

    Tекст: Вера Басилая

    Импорт алюминия из России по-прежнему облагается в США пошлиной в 200%, несмотря на обсуждения возможных послаблений для других стран, следует из документа.

    Администрация США сохранила действующую ставку пошлины в 200% на всю продукцию из российского алюминия, передает РИА «Новости». Об этом говорится в документе, размещенном на сайте Белого дома и подписанном президентом США.

    В документе отмечается, что такая мера распространяется на все товары, произведенные в России или содержащие российский первичный алюминий, а также на изделия из алюминия, отлитого в России.

    В тексте документа подчеркивается: «Ввоз всех позиций с алюминием и позиций производных алюминия... которые произведены в России или которые содержат любое количество использованного при их изготовлении первичного алюминия, выплавленного в России, или если эти позиции из алюминия отлиты в России, по-прежнему облагается пошлиной 200% на цену».

    В марте прошлого года пошлина на импорт алюминия в США выросла до 25%, а в июне увеличилась до 50% для большинства поставок стали и алюминия. Уже тогда против российских товаров действовали тарифы от 35 до 70%, а для некоторых групп, в том числе алюминия, ставка достигала 200%.

    Ранее США понизили импортные пошлины на продукцию из стали, алюминия и меди, но сохранили ставку 200% на изделия из российского алюминия.

    В 2025 году Вашингтон сохранил 50-процентные пошлины на сталь и алюминий в рамках сделки с Евросоюзом.

    До этого власти США ввели 25-процентные тарифы на весь импорт стали и алюминия без исключений для ключевых торговых партнеров.

    5 апреля 2026, 12:22 • Новости дня
    CBS: США уничтожили два своих самолета при спасении пилота в Иране
    @ Islamic Revolutionary Guard Corps/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Дарья Григоренко

    США во время спасательной операции на территории Ирана уничтожили два своих транспортных самолета, чтобы они не достались иранским силам, сообщили СМИ.

    Как передает CBS News, операция была проведена после того, как американский спецназ спас второго пилота сбитого истребителя F-15.

    Для эвакуации задействовали три дополнительных самолета, которые были отправлены за спецназовцами и спасенными летчиками. После завершения операции все они были доставлены в Кувейт, передает РБК.

    Телеканал сообщает, что операция завершилась незадолго до полуночи. По словам источников, все американские военные покинули воздушное пространство Ирана до рассвета.

    Ранее официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что миссия США по спасению пилота провалилась, два вертолета Black Hawk и самолет поддержки С-130 сбиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США перебросили спецназ в Иран для поиска одного из пилотов сбитого американского истребителя. Попытка США провести поисковую операцию для спасения пилота сбитого над Ираном истребителя F-35 завершилась полной неудачей.

    5 апреля 2026, 16:20 • Новости дня
    Ушаков посоветовал Каллас выпить

    @ MOHAMED HOSSAM/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал высказывания главы евродипломатии Каи Каллас, отметив, что за все время ее работы он запомнил лишь одну ее интересную фразу.

    «Мне кажется, она одну фразу за всю свою историю работы произнесла такую, ну интересную, я бы сказал», – сказал Ушаков автору ИС «Вести» Павлу Зарубину, комментируя слова главы евродипломатии о том, что Россия якобы напала на 19 стран за последние 100 лет.

    Он процитировал Каллас: «Пора выпить», добавив, что, по его мнению, действительно пришло время главе евродипломатии сделать это. «Вот мне кажется, это пора уже сделать ей. Ну и нам тоже, наверное», – уточнил он.

    Напомним, Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала вызывать санитаров для Каллас.

    5 апреля 2026, 11:35 • Видео
    НАТО умирает на глазах

    Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    5 апреля 2026, 16:36 • Новости дня
    Трамп в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива
    @ Graeme Sloan/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер Дональд Трамп, употребив нецензурные выражения, резко высказался о необходимости открытия Ормузского пролива.

    Дональд Трамп в жесткой и нецензурной форме обратился к иранским властям, требуя открыть Ормузский пролив, передает РИА «Новости». В своем сообщении в социальной сети Truth Social он пригрозил Ирану серьезными последствиями, если пролив останется закрытым.

    «Откройте *** пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду – ПРОСТО СМОТРИТЕ!» – написал Трамп. По его словам, во вторник в Иране якобы ожидаются одновременно «День электростанций» и «День мостов».

    Свое гневное обращение Трамп завершил фразой «Слава Аллаху».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ормузский пролив остается открытым для судов дружественных стран и закрыт для тех, кто ведет войну против Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял меры для обеспечения безопасного прохода через Ормузский пролив для судов, не связанных с США и Израилем. Представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави заявил об открытости Ормузского пролива для всех судов при координации с Тегераном, за исключением «вражеских».


    5 апреля 2026, 14:16 • Новости дня
    Киев решил обратиться к Конгрессу США за ракетами Patriot
    @ U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководство Украины намерено напрямую обратиться к американскому народу и Конгрессу США с просьбой поставить ВСУ ракеты для систем ПВО Patriot, сообщила британская газета The Sunday Times.

    Киев собирается обратиться к Конгрессу США и американскому народу с просьбой о поставках ракет для систем ПВО Patriot, передает ТАСС со ссылкой на The Sunday Times. Обеспокоенность украинского руководства вызвана опасениями, что Вашингтон может приостановить дальнейшие поставки даже при наличии европейского финансирования.

    По данным издания, запасы ракет Patriot быстро истощаются во всем мире, поскольку страны Персидского залива активно используют их для отражения иранских атак. Администрация США также ясно обозначила, что поддержка Киева больше не является для нее приоритетом.

    Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил: «У нас заканчиваются ракеты [для комплексов] Patriot. Мы пережили эту тяжелую зиму благодаря системам Patriot. Если мы останемся без этих жизненно необходимых ракет, у нас не останется ничего».

    Президент Владимир Зеленский в интервью агентству AP отметил, что опасается сокращения поддержки на фоне войны в Иране. Он выразил мнение, что Украина больше не находится среди приоритетных направлений внешней политики США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журнал The Economist сообщил о потере приоритета Украины для США в поставках вооружений, включая системы Patriot. Зеленский в интервью CBS News обвинил США в отсутствии обещанных поставок комплексов Patriot на Украину. Телеканал CNN предупредил о возможном исчерпании в ближайшие недели запасов ракет для комплексов Patriot на Украине без новых поставок из США.

    5 апреля 2026, 19:38 • Новости дня
    В Сербии мигранта объявили подозреваемым в диверсии на газопроводе

    Tекст: Ольга Иванова

    Директор Военного агентства безопасности Сербии Джуро Йованич сообщил, что подозреваемый в попытке диверсии на газопроводе – мигрант, имеющий военную подготовку.

    Подозреваемый в подготовке диверсии на газопроводе, по которому российский газ поступает в Венгрию, является мигрантом с военной подготовкой, сообщил глава сербской военной контрразведки Джуро Йованич, передает РИА «Новости». Инцидент произошёл в муниципалитете Канижа, где силовики обнаружили взрывчатку вблизи стратегически важного объекта.

    Президент Сербии Александр Вучич уже проинформировал по телефону премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о случившемся. Вучич отметил, что подрыв газопровода мог бы привести к серьёзным перебоям в поставках газа для Сербии и Венгрии на много дней.

    Генерал Йованич на брифинге заявил: «В этом конкретном случае мы располагали данными, что лицо из группы мигрантов с военной подготовкой попытается совершить диверсию на газовой инфраструктуре». По информации спецслужб, ситуация остаётся под контролем, а расследование инцидента продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич сообщил о находке взрывчатки у газопровода для поставок и транзита российского газа в Сербию рядом с границей Венгрии.

    Ранее Сербия и Россия согласовали продление газового контракта на три месяца и этим обеспечили стране основную часть потребностей в газе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об усилении защиты энергетических объектов страны после подрыва газопровода «Северный поток».


    5 апреля 2026, 16:37 • Новости дня
    Умер создатель ракеты «Циркон» Леонов
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Герой Труда России, создатель гиперзвуковой ракеты «Циркон» Александр Леонов скончался, сообщил источник в окружении Леонова.

    «Леонов скончался», – сказал источник, передает ТАСС.

    Леонов занимал пост генерального директора и генерального конструктора НПО машиностроения, одного из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России.

    Под руководством Леонова были созданы важнейшие разработки для оборонной промышленности, включая гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон» и боевое оснащение для межконтинентальных баллистических ракет «Авангард». Кроме того, предприятие занимается выпуском радарных спутников дистанционного зондирования Земли семейства «Кондор».

    Александр Леонов родился 26 февраля 1952 года в городе Моршанске Тамбовской области. Окончил Московский авиационный институт имени Орджоникидзе по специальности «Летательные аппараты» и с 1975 года работал в НПО машиностроения, пройдя путь от инженера-конструктора до главы предприятия.

    Леонов был доктором технических наук, профессором, заведующим кафедрой МГТУ имени Баумана. Он удостоен Премии правительства РФ, звания заслуженного машиностроителя РФ, награжден почетной грамотой правительства и различными государственными наградами.

    Напомним, в конце января умер один из создателей танка Т-90 Николай Молодняков.

    5 апреля 2026, 17:19 • Новости дня
    Вытолкнувший проводницу из поезда в Костромской области пассажир задержан

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пассажир поезда №149 Челябинск – Петербург, вытолкнувший проводницу из вагона, был оперативно задержан и передан полиции, сообщили в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД).

    Отмечается, что инцидент произошел на станции Поназырево в Костромской области, пишет ТАСС.

    В пресс-службе Северной железной дороги пояснили, что в результате конфликта женщина-проводник получила серьезную травму – по предварительным данным, поврежден позвоночник. Сейчас пострадавшая находится в медицинском учреждении, где ей оказывается вся необходимая помощь, передает РИА «Новости».

    Следственные органы устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

    Ранее сообщалось, что сотрудница железной дороги заставила несовершеннолетнего пассажира покинуть вагон на чужой станции при низкой температуре, так как он проспал свою остановку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в электричке Волоколамск – Серпухов произошел конфликт из-за отказа платить за проезд, трое мужчин устроили массовую драку и напали с ножом на контролеров поезда.

    5 апреля 2026, 12:44 • Новости дня
    Орбан созвал совет обороны из-за инцидента на газопроводе
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Венгерские власти решили провести экстренное заседание совета обороны после обнаружения взрывного устройства у газопровода, поставляющего российский газ в страну.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о созыве чрезвычайного заседания совета обороны в воскресенье во второй половине дня, передает РИА «Новости». Причиной стал инцидент на газопроводе, который соединяет Сербию и Венгрию и используется для транспортировки российского газа.

    Орбан подчеркнул, что сербские власти обнаружили мощное взрывное устройство и средства для его приведения в действие на важнейшем объекте газовой инфраструктуры.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану по телефону об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом из Сербии в Венгрию для газа из России.


    5 апреля 2026, 09:46 • Новости дня
    Иран сообщил о провале миссии США по спасению пилота

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Миссия США по спасению пилота провалилась, два вертолета Black Hawk и самолет поддержки С-130 сбиты, заявил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

    Зольфагари заявил, что миссия США по спасению пилота завершилась неудачно, передает РИА «Новости». По словам Зольфагари, на юге Исфахана были сбиты два вертолета Black Hawk и транспортный военный самолет C-130, которые сейчас горят.

    Ранее США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, что привело к разрушениям и гибели гражданских лиц. В ответ иранские военные осуществляют удары по израильской территории и военным объектам США на Ближнем Востоке. Ситуация продолжает оставаться напряженной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США перебросили спецназ в Иран для поиска одного из пилотов сбитого американского истребителя. Попытка США провести поисковую операцию для спасения пилота сбитого над Ираном истребителя F-35 завершилась полной неудачей. Вооруженные силы Ирана сообщили о поражении трех самолетов и двух вертолетов США с использованием новых систем противовоздушной обороны.

    5 апреля 2026, 17:31 • Новости дня
    «Радио Судного дня» передало третье необычное сообщение за сутки
    @ Юрий Машков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Третье за сутки сообщение прозвучало в эфире радиостанции УВБ-76, известной также как «Радиостанция Судного дня».

    Третий за день сигнал был зафиксирован в эфире радиостанции УВБ-76, более известной как «Радиостанция Судного дня», передает РИА «Новости». Сообщение прозвучало в 17:10 по московскому времени и содержало кодовое слово «Фликобыт». Информацию о передаче сигнала опубликовал Telegram-канал «УВБ-76 логи», который регулярно отслеживает вещание этой станции.

    УВБ-76 – это военная радиостанция, начавшая работу в 1970-х годах. Она известна тем, что большую часть времени транслирует короткие жужжащие сигналы, за что и получила второе название – «Жужжалка». Станция давно привлекает внимание исследователей и радиолюбителей, поскольку такие сообщения различаются по редкости и необычности содержания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на частоте радиостанции УВБ-76 прозвучали сигналы «Тележка» и «Деликатный».

    5 апреля 2026, 10:01 • Новости дня
    Марочко: Киев удерживает фронт расстрелами дезертиров ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о применении заградотрядами ВСУ расстрелов для поддержания дисциплины среди солдат и контроля на линии фронта.

    Марочко заявил, что расстрелы дезертиров в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) служат инструментом устрашения и контроля на фронте со стороны киевских властей, передаёт ТАСС. Он добавил, что бойцы украинских заградотрядов получили разрешение на такие действия ещё в начале спецоперации.

    «Это помогает Киеву хоть как-то стабилизировать фронт. К сожалению, эти карательные меры приносят свои результаты: действительно украинские боевики очень сильно боятся своих заградотрядов, они являются по сути их заложниками. На данный момент только таким способом изуверы военно-политического руководства Украины могут хоть как-то контролировать то, что происходит на линии боевого соприкосновения», – заявил Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские заградотряды у города Константиновка открывают огонь по своим военным, пытающимся самовольно оставить позиции. На украинском учебном полигоне в селе Подлесное командование стреляло по мобилизованным, пытавшимся сбежать. Заградотряды ВСУ у Свердликова обстреляли сбежавших пограничников для устрашения личного состава.

    5 апреля 2026, 16:52 • Новости дня
    Дмитриев призвал готовиться к мировому кризису, сравнив его с началом ковида

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил нынешнее положение дел в мировой экономике с началом пандемии коронавируса.

    По его словам, мир переживает период, схожий с ранним этапом COVID-19, когда большинство стран недооценивали угрозу для жизни людей и экономик, передает РИА «Новости».

    Дмитриев напомнил, что РФПИ одним из первых осознал масштаб вызова во время пандемии. Он выразил мнение, что многие чиновники в Евросоюзе и Британии до сих пор не понимают происходящего, не признают своих ошибок и недооценивают масштаб надвигающихся экономических проблем. Дмитриев подчеркнул необходимость готовиться к серьезным кризисам в энергетике, сельском хозяйстве и экономике, а также поддерживать политиков, которые принимают честные решения. Кроме того, он рекомендовал приобретать российские энергоресурсы.

    Ранее Дмитриев сообщил, что запасы топлива в Евросоюзе опустеют примерно к 20 апреля.

    В пятницу замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что политика США сейчас определяется ставкой на гегемонизм и силовой фактор, из-за этого мир сотрясает кризис за кризисом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рябков отметил высочайшую конфликтогенность мира и бесперспективность попыток силового решения кризисов.

    5 апреля 2026, 18:00 • Новости дня
    Венгерский участок «Турецкого потока» передали под охрану армии
    @ Attila Volgyi/Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Венгерские военные обеспечат охрану участка газопровода «Турецкий поток» от границы с Сербией до границы со Словакией, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Венгерский участок газопровода «Турецкий поток» от границы с Сербией до границы со Словакией будет взят под охрану армии, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, на заседании Совета обороны премьер-министр Венгрии поручил обеспечить военную защиту газопровода по всей его протяженности на территории страны.

    Сийярто подчеркнул, что солдаты будут охранять все пункты трубопровода от сербско-венгерской до венгерско-словацкой границы. Это решение принято на фоне инцидента с попыткой подрыва газопровода на территории Сербии. Министр отметил, что ситуация требует повышенных мер безопасности.

    По итогам заседания Совета обороны Сийярто провел телефонные переговоры с министрами энергетики Сербии и Турции, а также с заместителем министра энергетики России. Он сообщил, что страны-участницы проекта – Венгрия, Сербия, Турция и Россия – договорились о тесном сотрудничестве и усилении защиты «Турецкого потока» на всем его европейском участке.

    В ходе обращения глава венгерского МИД заявил: «Мы договорились, что газопровод должен быть физически защищен более надежно, чем когда-либо прежде, поскольку нападения на него участились». По его словам, все стороны будут поддерживать постоянный контакт и принимать решительные меры для повышения безопасности стратегической энергетической инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич сообщил о находке взрывчатки у газопровода для поставок и транзита российского газа в Сербию рядом с границей Венгрии.

    Вучич по телефону сообщил премьеру Венгрии Виктору Орбану об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом для поставок российского газа в Венгрию. Сербия и Россия согласовали продление газового контракта на три месяца и этим обеспечили стране основную часть потребностей в газе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об усилении защиты энергетических объектов страны после подрыва газопровода «Северный поток».


    5 апреля 2026, 08:10 • Новости дня
    Сальдо сообщил о работе подполья против ВСУ в Херсоне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представители пророссийского подполья в Херсоне успешно ведут работу по ослаблению Вооруженных сил Украины (ВСУ), что поможет при освобождении города российскими войсками, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо рассказал, что представители пророссийского подполья продолжают активную работу на территории города, передает ТАСС. Он подчеркнул, что несмотря на репрессии и карательные меры со стороны Вооруженных сил Украины, подпольщики успешно деморализуют противника и сторонников Владимира Зеленского.

    Сальдо отметил, что действия подполья координируются с контролем воздушного пространства российскими военными, что позволяет методично ослаблять ВСУ и готовить почву для освобождения города. По его словам, жители Херсонщины выражают благодарность участникам подполья за их работу.

    Глава региона уточнил, что подпольщики осуществляют удары по логистическим объектам противника, а также передают важные сведения российским вооруженным силам. «Противник вынужден постоянно бояться удара в неожиданном месте, где его не ждут. Это серьезный фактор, который изматывает ВСУ. Самое главное – моральный эффект. Подпольщики на правом берегу показывают, что Херсон жив и никогда не будет сломлен», – заявил Сальдо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, местные жители в Херсоне и Запорожье передают российским военным адреса домов с подразделениями ВСУ. Организация сопротивления «Русский Херсон» сообщила о передаче координат украинских сил и об уничтожении 80 бойцов ВСУ и 15 военных автомобилей. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о занятии российскими военными промзоны Херсона и дачных поселков на островах в низовьях Днепра, фактически обозначив начало операции по освобождению города.

    6 апреля 2026, 03:01 • Новости дня
    Более 1300 сотрудников Роскосмоса приняли участие в спецоперации
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о масштабном участии работников госкорпорации в специальной военной операции, подчеркнув их вклад и самоотверженность.

    «Да, это очень важная тема. Я признателен каждому нашему сотруднику, который пошел на специальную военную операцию. Наших бойцов там сейчас 1 357 человек», – сказал он ТАСС.

    Баканов добавил, что Роскосмос сохраняет за сотрудниками, ушедшими на СВО, вакансии и помогает их родственникам с трудоустройством.

    «Мы максимально внимательно относимся к их судьбе, к их родственникам, к их тем вакансиям, которые освободились из-за того, что они ушли на СВО, мы их  сохраняем, мы в обязательном порядке храним до того, как они вернутся, помогаем родственникам с трудоустройством, детям с образовательными учреждениями», –  рассказал глава Роскосмоса.

    Представители госкорпорации ранее отмечали, что более 500 работников отрасли активно участвуют в организации волонтерской помощи, а некоторые из них выезжают в воинские части на прифронтовую территорию.

    Всего свыше 100 тыс. работников ракетно-космической отрасли задействованы в волонтерской деятельности.

    По информации, озвученной Бакановым 12 апреля 2025 года, 342 сотрудника Роскосмоса были ранены во время участия в специальной военной операции, 105 человек погибли или числятся пропавшими без вести.

    Два добровольца из числа сотрудников госкорпорации удостоены звания Героя России, более 400 военнослужащих из числа работников отрасли получили государственные и ведомственные награды.

    Напомним, 6 апреля в России стартовала первая Неделя космоса, с наступлением которой космонавты Роскосмоса поздравили россиян с орбиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос предложил оснастить свои объекты РЭБ и пассивной защитой. Кроме того, стало известно, что замглавы Минцифры Заренин заявил о намерении уйти добровольцем на СВО. Депутат челябинского парламента из списка Forbes ушел на СВО в 70 лет.

