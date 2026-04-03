Администрация США сохранила пошлину 200% на российский алюминий
Импорт алюминия из России по-прежнему облагается в США пошлиной в 200%, несмотря на обсуждения возможных послаблений для других стран, следует из документа.
Администрация США сохранила действующую ставку пошлины в 200% на всю продукцию из российского алюминия, передает РИА «Новости». Об этом говорится в документе, размещенном на сайте Белого дома и подписанном президентом США.
В документе отмечается, что такая мера распространяется на все товары, произведенные в России или содержащие российский первичный алюминий, а также на изделия из алюминия, отлитого в России.
В тексте документа подчеркивается: «Ввоз всех позиций с алюминием и позиций производных алюминия... которые произведены в России или которые содержат любое количество использованного при их изготовлении первичного алюминия, выплавленного в России, или если эти позиции из алюминия отлиты в России, по-прежнему облагается пошлиной 200% на цену».
В марте прошлого года пошлина на импорт алюминия в США выросла до 25%, а в июне увеличилась до 50% для большинства поставок стали и алюминия. Уже тогда против российских товаров действовали тарифы от 35 до 70%, а для некоторых групп, в том числе алюминия, ставка достигала 200%.
Ранее США понизили импортные пошлины на продукцию из стали, алюминия и меди, но сохранили ставку 200% на изделия из российского алюминия.
В 2025 году Вашингтон сохранил 50-процентные пошлины на сталь и алюминий в рамках сделки с Евросоюзом.
До этого власти США ввели 25-процентные тарифы на весь импорт стали и алюминия без исключений для ключевых торговых партнеров.