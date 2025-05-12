Глава РФПИ прокомментировал видео Макрона и Мерца с загадочным белым свертком

Глава РФПИ Дмитриев прокомментировал видео Макрона и Мерца с белым свертком

Tекст: Денис Тельманов

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, прокомментировал дискуссии в соцсетях относительно поведения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ опубликовали видеозапись из купе поезда, в котором находились Макрон, Мерц, а также премьеры Британии и Польши. На кадрах видно, как на столе перед Макроном лежит белый предмет, похожий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем – предмет, напоминающий ложку или палочку. Когда в купе вошли журналисты, лидеры поспешили спрятать эти предметы.

После публикации видео в соцсетях предположили, что это мог быть кокаин и ложка для его употребления. Дмитриев по этому повожу написал в X: «Этот видеоматериал настоящий или был сделан с помощью ИИ? Если он настоящий, то мы видим сахар или что-то совершенно другое? Если что-то другое, то это объясняет многое из последних идей и предложений».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Маргарита Симоньян обратила внимание на необычные предметы в кадре с участием лидеров Германии, Британии и Франции. Мария Захарова прокомментировала это видео, намекнула на странные предметы на столе и высказала ироничное замечание о происходящем.