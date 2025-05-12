Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.6 комментариев
Глава РФПИ прокомментировал видео Макрона и Мерца с загадочным белым свертком
Глава РФПИ Дмитриев прокомментировал видео Макрона и Мерца с белым свертком
Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев присоединился к обсуждению видео, на котором лидеры Франции и Германии пытались скрыть некий сверток от журналистов, и допустил, что это мог быть не сахар.
Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, прокомментировал дискуссии в соцсетях относительно поведения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ опубликовали видеозапись из купе поезда, в котором находились Макрон, Мерц, а также премьеры Британии и Польши. На кадрах видно, как на столе перед Макроном лежит белый предмет, похожий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем – предмет, напоминающий ложку или палочку. Когда в купе вошли журналисты, лидеры поспешили спрятать эти предметы.
После публикации видео в соцсетях предположили, что это мог быть кокаин и ложка для его употребления. Дмитриев по этому повожу написал в X: «Этот видеоматериал настоящий или был сделан с помощью ИИ? Если он настоящий, то мы видим сахар или что-то совершенно другое? Если что-то другое, то это объясняет многое из последних идей и предложений».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Маргарита Симоньян обратила внимание на необычные предметы в кадре с участием лидеров Германии, Британии и Франции. Мария Захарова прокомментировала это видео, намекнула на странные предметы на столе и высказала ироничное замечание о происходящем.