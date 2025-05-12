Умер российский автоблогер-миллионник Паруков

Соведущий YouTube-канала «Ильдар Автоподбор» Паруков скончался от пневмонии

Tекст: Валерия Городецкая

Парукову стало плохо еще в середине марта, он испытывал постоянную высокую температуру. Позже самочувствие ухудшилось, и его госпитализировали, передает «Лента.Ру» со ссылкой на Mash.

По данным журналистов, Парукова диагностировали двустороннюю пневмонию с высоким процентом поражения легких. В течение недели он находился в реанимации, однако спасти его не удалось.

«Слава был не просто частью компании – он был ее душой. Он до последнего боролся с тяжелой болезнью, проявив невероятное мужество и силу духа», – говорится в сообщили проекта «Ильдар Автоподбор» в Telegram.

YouTubе-канал «Ильдар Автоподбор» насчитывает 5,5 млн подписчиков.

В 2023 году российский блогер Станислав Андреев, известный как Дядя Слава, умер в 56 лет.