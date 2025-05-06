В Петербурге скончался бывший депутат Госдумы Виктор Таланов

Экс-депутат Госдумы Виктор Таланов умер на улице Красного Курсанта в Петербурге

Tекст: Елизавета Шишкова

Таланов умер в Петербурге, передает 78.ru. Как уточняется, 74-летнему политику стало плохо на улице Красного Курсанта возле его дома. Несмотря на оперативный вызов скорой помощи, Таланов скончался до ее прибытия.

По данным источника, он долгое время болел онкологическим заболеванием. Тело Таланова направлено на медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. По факту случившегося проводится проверка.

Виктор Таланов родился в 1951 году в Ленинграде, был депутатом Ленсовета и Госдумы первого созыва, возглавлял петербургское отделение Демократической партии России, занимался научной и психологической деятельностью.

Ранее в Башкирии скончался первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Павел Качкаев. Павел Качкаев занимал этот пост с 2016 года. Ему было 73 года.